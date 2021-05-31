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    Прохолодно та мокро. Якою буде погода в Україні в останній день весни

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    У Києві в понеділок вночі очікується короткочасний дощ, проте вдень без опадів - Прохолодно та мокро. Якою буде погода в Україні в останній день весни

    У Києві в понеділок вночі очікується короткочасний дощ, проте вдень без опадів

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Вологий фронт не залишає значну частину території України

    Протягом доби 31 травня погоду на більшій частині території України визначатиме волога і прохолодна повітряна маса.

    Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 31 травня, у більшості західних областей, вночі і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях, вдень і в південній частині країни короткочасний дощ, місцями гроза; на решті територій без опадів.

    Вітер сьогодні буде переважно північно-східний, 7-12 м/с.

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    Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°; у східних областях та в південній частині вночі 10-15°, вдень 19-24°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень – 3-8° тепла.

    У Києві в понеділок вночі очікується короткочасний дощ, вдень без опадів; температура вночі 8-10°, вдень 15-17°.

    Нагадаємо, у Карпатах наприкінці весни вхурделило. Який вигляд мають засніжені гори.

    До слова, окупований Сімферополь пішов під воду після зливи. Також ввечері 28 травня на Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео).

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    Теги: атмосферне явище Укргідрометцентр вітер дощ
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    Прохолодно та мокро. Якою буде погода в Україні в останній день весни