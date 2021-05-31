Прохолодно та мокро. Якою буде погода в Україні в останній день весни

У Києві в понеділок вночі очікується короткочасний дощ, проте вдень без опадів

Вологий фронт не залишає значну частину території України

Протягом доби 31 травня погоду на більшій частині території України визначатиме волога і прохолодна повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 31 травня, у більшості західних областей, вночі і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях, вдень і в південній частині країни короткочасний дощ, місцями гроза; на решті територій без опадів.

Вітер сьогодні буде переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°; у східних областях та в південній частині вночі 10-15°, вдень 19-24°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень – 3-8° тепла.

У Києві в понеділок вночі очікується короткочасний дощ, вдень без опадів; температура вночі 8-10°, вдень 15-17°.

Нагадаємо, у Карпатах наприкінці весни вхурделило. Який вигляд мають засніжені гори.

До слова, окупований Сімферополь пішов під воду після зливи. Також ввечері 28 травня на Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео).