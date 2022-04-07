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    «Відставити паніку». Філатов розтлумачив свої заклики виїжджати з Дніпра

    Очільник Дніпра закликав містян не панікувати через його заклики виїхати з міста - «Відставити паніку». Філатов розтлумачив свої заклики виїжджати з Дніпра
    Очільник Дніпра закликав містян не панікувати через його заклики виїхати з міста
    фото з відкритих джерел

    Мер міста підкреслив, що висловив лише свою особисту думку й панікувати через це не варто

    Мер Дніпра Борис Філатов закликав мешканців міста не роздмухувати чутки про евакуацію міста через наступ російських загарбників. Про це очільник міста написав у своєму Telegram-каналі.

    Філатов прокоментував свої слова, сказані вранці 7 квітня під час брифінгу.

    «Уважно перегляньте сказане на брифінгу та у всіх моїх публічних виступах. Жоден мер не має права оголошувати таке. Це виняткова прерогатива керівництва країни та військових адміністрацій»,– сказав Філатов.

    Мер пояснив, що сказав свою особисту думку, що в умовах постійних ракетних обстрілів, жінкам, дітям, літнім людям краще побути в спокійніших місцях.

    «У мене крутиться дуже багато поганих слів, особливо в бік безсовісних журналістів, які ганяються за «смаженими» заголовками й бездумно передруковують один одного, не вникаючи в суть речей», − додав Філатов.

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    Нагадаємо, уранці 7 березня мер Дніпра закликав містян виїхати з міста.

    Насамперед очільник міста рекомендував зробити це жінкам, дітям і людям похилого віку.

    Теги: Борис Філатов війна Дніпро евакуація
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    «Відставити паніку». Філатов розтлумачив свої заклики виїжджати з Дніпра