«Відставити паніку». Філатов розтлумачив свої заклики виїжджати з Дніпра

Очільник Дніпра закликав містян не панікувати через його заклики виїхати з міста

Мер міста підкреслив, що висловив лише свою особисту думку й панікувати через це не варто

Мер Дніпра Борис Філатов закликав мешканців міста не роздмухувати чутки про евакуацію міста через наступ російських загарбників. Про це очільник міста написав у своєму Telegram-каналі.

Філатов прокоментував свої слова, сказані вранці 7 квітня під час брифінгу.

«Уважно перегляньте сказане на брифінгу та у всіх моїх публічних виступах. Жоден мер не має права оголошувати таке. Це виняткова прерогатива керівництва країни та військових адміністрацій»,– сказав Філатов.

Мер пояснив, що сказав свою особисту думку, що в умовах постійних ракетних обстрілів, жінкам, дітям, літнім людям краще побути в спокійніших місцях.

«У мене крутиться дуже багато поганих слів, особливо в бік безсовісних журналістів, які ганяються за «смаженими» заголовками й бездумно передруковують один одного, не вникаючи в суть речей», − додав Філатов.

Нагадаємо, уранці 7 березня мер Дніпра закликав містян виїхати з міста.

Насамперед очільник міста рекомендував зробити це жінкам, дітям і людям похилого віку.