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    Події в Україні

    Офіс президента озвучив, що визначить подальший хід війни з Росією

    Офіс президента озвучив, що визначить подальший хід війни з Росією
    фото з відкритих джерел

    Єрмак: «Битва за Донбас зараз буде ключовою в нашій вітчизняній війні»

    У війні, яку Росія розпочала проти України зараз буде ключовою битва за Донбас. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в Телеграмі.

    «Битва за Донбас зараз буде ключовою в нашій вітчизняній війні. Ми вже вистояли в битві за Київ, за Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв і в багатьох інших. Армія тримає Маріуполь. Але подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас», – наголосив Єрмак.

    Нагадаємо, голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко розповів про зміни у свідомості жителів українського Донбасу, спричинені війною. До слова, на Донецькому та Луганському напрямках військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили дев'ять ворожих атак.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна Андрій Єрмак окупація Офіс президента #stoprussia
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    Офіс президента озвучив, що визначить подальший хід війни з Росією