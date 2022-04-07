Офіс президента озвучив, що визначить подальший хід війни з Росією

Єрмак: «Битва за Донбас зараз буде ключовою в нашій вітчизняній війні»

У війні, яку Росія розпочала проти України зараз буде ключовою битва за Донбас. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в Телеграмі.

«Битва за Донбас зараз буде ключовою в нашій вітчизняній війні. Ми вже вистояли в битві за Київ, за Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв і в багатьох інших. Армія тримає Маріуполь. Але подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас», – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко розповів про зміни у свідомості жителів українського Донбасу, спричинені війною. До слова, на Донецькому та Луганському напрямках військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили дев'ять ворожих атак.