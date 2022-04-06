Правозахисники закликали владу повернути канали «Прямий», «Еспресо» та 5 канал до ефіру

Мовлення телеканалів було вимкнуте 4 квітня

Правозахисні організації закликали керівництво держави повернути до ефіру телеканали Прямий, «Еспресо» та 5 канал. «Детектор медіа» наводить повний текст заяви, Відповідний текст звернення був опублікованій на сайті Українського ПЕН.

Правозахисники також закликають владу утриматись від суттєвих обмежень свободи слова, яка є фундаментальною цінністю, яку Україна відстоює у війні з Росією.

«Ми вже писали про пагубність та помилковість рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) від 18.03.2022, яке Президент України ввів у дію своїм указом наступного дня, 19-го березня. Цим рішенням РНБО вирішила об’єднати всі загальноукраїнські телеканали та зобов’язати їх транслювати цілодобовий телемарафон «Єдині новини #UАразом».

Хоча кілька великих телеканалів («1+1», ICTV, «Суспільне», «Рада», «Інтер», «Україна 24») після початку війни добровільно вирішили об’єдналися в інформаційний марафон, чергуючи ведення новинних програм між собою, багато загальноукраїнських телеканалів далі продовжували мовлення як в межах загального марафону, так і самостійно. Зокрема «Прямий», «Еспресо» та «5 канал» 12 годин брали участь в загальноукраїнському телемарафоні, а 12 годин здійснювали мовлення за власним графіком або у співпраці з іноземними медіа…

Оскільки плюралізм не наносить шкоди під час війни, видається принципово важливим зберігати його, адже в мирний час він є основою розвинених суспільств, а переоцінити користь від нього просто неможливо. Нам здавалося, що відсутність здійснення цього рішення РНБО протягом двох тижнів означає, що наші аргументи почуті. Проте 4 квітня телеканали «Прямий», «Еспресо» та «5-й» були відключені від мовлення від цифрової мережі Т2. Поки що невідомо, хто саме віддав цей наказ, який є вочевидь незаконним. Таке рішення не об’єднує, а роз’єднує суспільство, що лише шкодить боротьбі з ворогом.

Відтак ми просимо Президента України та керівництво держави повернути до ефіру телеканали «Прямий», «Еспресо» та «5» та загалом утриматися від суттєвих обмежень свободи слова. Свобода слова є фундаментальною цінністю, яку Україна відстоює у війні з Росією», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, вранці, 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2. Згодом журналісти телеканалів «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» оприлюднили своє звернення.