Журналістка впізнала ще одного активіста «Нацкорпусу», який напав на телеоператора у Харкові



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Жінка стверджує, що один із нападників - кандидат у депутати Владислав М'який

Кореспондентка повідомила, що є відео, на якому видно, як Макарюка добивають, але воно знаходиться в поліції

У Харкові журналісти впізнали ще одного представника «Національного корпусу», який на ТЦ «Барабашово» був серед нападників на оператора служби новин «Вісті» Вадима Макарюка.

Про це повідомляє харківське видання «Главное» з посиланням на місцеву журналістку Ольгу Калениченко.

«Ще один зі списку тих, хто наздоганяв Вадима. Він разом із Козлюком та ще одним Сергієм (з попереднього поста) під крики невідомого «Стій рудий, наздоганяй суку» біжать за оператором. А вже на іншому відео, яке є у слідства, він і ще кілька його друзів наздоганяють ... Нацкорпус. Вірний друг Костянтин Немічев (лідер харківської організації Національної корпусу - ред.). Хто ж це? А ніхто інший як ще один кандидат у депутати! Владислав М'який», - написала в Facebook Калениченко.

Вона також повідомила, що є відео, на якому видно, як Макарюка добивають, але воно знаходиться в поліції.

«Пропоную зробити його (Владислава М'якого – ред.) знаменитим, але не як депутата, а як людину, яка безпосередньо причетна до спроби вбивства ... Як інакше інтерпретувати, якщо після того, як збили з ніг і вже майже лежаче тіло ще раз б'ють? Як на мене, щоб добити. Дуже прошу репост, він же хотів слави ...», - написала Калениченко.

За відомостями видання, Владислав М'який - відомий активіст «Нацкорпуса» і «Національних дружин». На нещодавніх президентських виборах він був спостерігачем на одній із харківських виборчих дільниць від «Національних дружин». А в фінансовому звіті «Національного корпусу» за минулий рік він числиться одним зі спонсорів партії. Зокрема, 2 лютого він пожертвував «Нацкорпусу» 20 грн, 5 лютого - 3960 грн, 5 березня - ще 20 грн.

Днем раніше Ольга Калениченко розповсюдила інформацію про ще одного учасника нападу на Вадима Макарюка. Ним виявився ветеран АТО і активіст «Нацкорпуса» на ім'я Сергій. «Ще один Сергій. І все з того ж натовпу, що гнався за Вадимом. Свідок він або може стати підозрюваним? Цього разу заявити, що він не має відношення до Костянтина Немічева не вийде. Як би, хлопець сам себе ідентифікував», - написала вона.

У той же день суд відправив під домашній арешт ще одного активіста «Нацкорпуса» Сергія Козлюка. Поліція вручила йому підозра з приводу того, що він брав участь у переслідуванні Вадима Макарюка і стріляв в його сторону з пістолета.

7 червня на ТЦ «Барабашово» стався конфлікт навколо одного з магазинів, під час силового протистояння постраждало 9 осіб. Також було скоєно напад на оператора телепрограми «Вісті» Вадима Макарюка, який знімав конфлікт. Він після побиття знаходиться в лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, конфлікт стався, коли група активістів «Національного корпусу» захопила магазин, який орендував підприємець, ветеран АТО.

Як вдалося з'ясувати службі безпеки ТЦ «Барабашово», чоловік, який на відео стріляє по підприємцях, є активістом «Національного корпусу» і брав участь в ряді партійних заходів.