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    Зіткнення винищувачів у Німеччині: один із пілотів загинув

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    Зіткнення винищувачів у Німеччині: один із пілотів загинув

    Уламки обох винищувачі були знайдені на відстані 10 км один від одного

    У Німеччині рятувальники знайшли одного з пілотів, які катапультувалися при зіткненні двох винищувачів. Другий пілот загинув. Про це в понеділок, 24 червня, повідомляє Європейська правда.

    Уламки обох винищувачі були знайдені на відстані 10 км один від одного. Поліція закликала місцевих жителів не наближатися до них.

    Спочатку повідомлялося, що обидва пілоти встигли катапультуватися. За інформацією агентства dpa, один з них був знайдений живим. Він приземлився зі своїм парашутом на дерево.

    За даними поліції, у місця падіння іншого винищувача знайшли частини тіла людини. Однак поліція не підтверджує, що це останки другого пілота.

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    Зіткнення винищувачів у Німеччині: один із пілотів загинув
    Зіткнення винищувачів у Німеччині: один із пілотів загинув
    Зіткнення винищувачів у Німеччині: один із пілотів загинув
    Зіткнення винищувачів у Німеччині: один із пілотів загинув
    Зіткнення винищувачів у Німеччині: один із пілотів загинув
    Зіткнення винищувачів у Німеччині: один із пілотів загинув
    Зіткнення винищувачів у Німеччині: один із пілотів загинув

    Утім, за даними n-tv і видання Nordkurier, інший пілот не вижив. Цю інформацію підтверджує й видання Spiegel.

    Нагадаємо, у понеділок в обід у німецькій федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія під час тренувального польоту зіткнулися два винищувачі Eurofighter.

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