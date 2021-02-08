Зламали залізний стілець: На Черкащині дільничні катували підозрюваного

Чоловіка доставили до відділу поліції, аби перевірити його причетність до крадіжки та шахрайства

Двох старших дільничних офіцерів у Черкаській області відсторонено від роботи через підозру у катуванні.

Справу розслідують у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції та Державному бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що 6 лютого надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні за допомогою із тілесними ушкодженнями звернувся чоловік 1992 року народження. Там він повідомив про побиття. За його словами, до цього причетні правоохоронці.

У поліції запевняють, що відповідне повідомлення одразу почали відпрацьовувати керівництво Головного управління Нацполіції та Територіальне управління ДБР.

Наразі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками катування.

Окрім того, розпочато службове розслідування, а поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Слідством встановлено, що 5 лютого 2021 року потерпілий разом зі своїм братом та товаришем перебували в гаражі одного з гаражних кооперативів у м. Городище.

До гаража зайшли оперативні працівники поліції, які доставили чоловіка до сектору поліції, де двоє старших дільничних намагались відібрати пояснення з приводу крадіжок та можливого вчинення ним цих крадіжок.

З метою отримати зізнання, поліцейські у службовому кабінеті почали бити чоловіка зламавши об нього залізний стілець.

Після чого на потерпілого вдягли кайданки та били руками, ногами, шлангом від вогнегасника, пластиковою пляшкою з водою по голові, обличчі та тулубу.

Внаслідок цього постраждалий отримав тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканин обличчя, голови та спини, травматичного видалення зубів верхньої щелепи.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, прокуратура направила в суд звинувачувальний акт щодо 37-річного жителя Одеси, підозрюваного в катуванні малолітньої дитини.