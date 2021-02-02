Катував малолітнього: житель Одеси знущався над сином своєї співмешканки

За цей злочин законом передбачено до 10 років позбавлення волі

Одеська місцева прокуратура №1 направила в суд звинувачувальний акт щодо 37-річного жителя Одеси, підозрюваного в катуванні малолітньої дитини.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

За версією слідства, раніше неодноразово судимий підозрюваний, приблизно з середини липня до початку серпня 2020 року, катував 5-річного сина своєї співмешканки шляхом залякування дитини і нанесення побоїв.

Як покарання за помилки в мові він змушував дитину стояти всю ніч в кутку або битися головою об стіну. Крім того, він бив його ременем, кидав з висоти свого зросту на підлогу, наносив удари ногами в пах.

Внаслідок таких злочинних знущань хлопчик отримав струс головного мозку, численні гематоми голови і тіла.

За цей злочин законом передбачено до 10 років позбавлення волі.

Мати хлопчика перечити співмешканцю боялася, оскільки сама систематично страждала від його жорстокості. На сполох забила бабуся, яка виявила на тілі онука синці. Вона звернулася в поліцію.

Відзначимо, що у підозрюваного вже було кілька судимостей за злочини проти власності, життя і здоров'я людини, а також громадського порядку.

Нагадаємо, в Одеській області, у місті Ізмаїл, сталася стрілянина на дитячому майданчику. Як з'ясувалося, 14-річний підліток стріляв з травматичного пістолета у двох однолітків.