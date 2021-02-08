Під Одесою збройне пограбування: у потерпілого забрали з гаманця всю готівку

Потерпілий звернувся із заявою в поліцію

Під Одесою 21-річний житель села Бурлача Балка тсав жертвою шахраїв. Він їхав на своєму автомобілі Mini Cooper по дорозі і побачив на узбіччі BMW з грузинськими номерами, який нібито застряг в снігу. Поруч з ним двоє чоловіків жестами просили про допомогу. Хлопець зупинився і вийшов з машини, щоб допомогти чоловікам.

Але, як виявилося, цим людям не потрібна була допомога, пише видання Волнорез.

Таким чином, правопорушники виманювали довірливих людей, щоб їх грабувати.

Зловмисники, погрожуючи хлопцеві пістолетом, відібрали його гаманець. Грабіжники забрали з гаманця всю готівку (300 доларів і 2 тисячі гривень), сіли в своє авто і зникли.

Потерпілий звернувся із заявою в поліцію. У зв'язку з чим була введена операція «Перехоплення».

Нагадаємо, Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників мікрозаймів власноруч створеними порнографічними зображеннями. Всього, за підрахунками поліції, ця контора надіслала більше 360 тисяч погроз. Працівники поліції провели 50 обшуків в офісах компаній, квартирах та автомобілях фігурантів на території Київської, Харківської, Вінницької, Сумської областей та у столиці. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.