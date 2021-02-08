У Вінниці спроба водіїв дати хабара патрульним закінчилася викликом оперативників

Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння

Інспектори вирішили перевірити номер кузова автомобіля та виявили, що він знищений

На вихідних патрульні Вінниці зупинили автомобіль Ford Focus, що порушив правила дорожнього руху.

Під час перевірки документів з'ясувалось, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відсутнє у базах даних, повідомляє Патрульна поліція Вінницької області.

Інспектори вирішили перевірити номер кузова автомобіля та виявили, що він знищений.

«30-річний водій почав пропонувати патрульним грошові кошти, аби уникнути відповідальності. Інспектори кілька разів попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за подібні пропозиції. Водія це не зупинило і він запропонував поліцейським 7 тисяч гривень», — йдеться у повідомлені.

Через кілька годин інший екіпаж патрульних зупинив автомобіль Mitsubishi Outlander за порушення ПДР.

«Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Порушник, ігноруючи попередження про кримінальну відповідальність, поклав до службового автомобіля 100 доларів США. На 55-річного водія Mitsubishi Outlander патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП», — рапортують поліцейські.

В обох випадках патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення подальших обставин справ.

Нагадаємо, на трасі біля Вінниці в кюветі правоохоронці виявили автомобіль ВАЗ 2108.