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    Кримінал

    Поліція викрила колекторів, які шантажували боржників порнографічними фото

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    Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення - Поліція викрила колекторів, які шантажували боржників порнографічними фото
    Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення
    Фото: Нацполіція

    Шахраї фотошопили обличчя позичальників до картинок непристойного змісту

    Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників мікрозаймів власноруч створеними порнографічними зображеннями.

    Як повідомляє поліція, група зловмисників льше 30 осіб,  створили дві фінансові компанії, які надавали кредити, а потім тероризували позичальників, які заборгували.

    Для шантажу використовувалися порнографічні зображення з прифотошопленими обличчями боржників чи їхніх родичів.

    «Твій борг передали нам. Тепер з тобою працює компанія ... Якщо не вернеш 13 тисяч до 12:00 завтра, буде розсилочка твоїм родичам», – такого змісту повідомлення колектори надсилали боржникам.

    Всього, за підрахунками поліції, ця контора надіслала більше 360 тисяч погроз.

    Працівники поліції провели 50 обшуків в офісах компаній, квартирах та автомобілях фігурантів на території Київської, Харківської, Вінницької, Сумської областей та у столиці.

    За даним фактом ведеться кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та за ч. 3 ст. 301 (виготовлення і розповсюдження порнографії) Кримінального кодексу України. 

    Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.

    Нагадаємо, Нацбанк заборонив колекторам погрожувати та шантажувати позичальників. Обманювати щодо розміру боргу та наслідки невиконання договору, дзвонити уночі, приховувати свої номери.

    Раніше НБУ підписав меморандум про співпрацю з Офісом омбудсмена в сфері захисту персональних даних українців. Одним із напрямків спільної роботи буде боротьба з незаконними діями колекторських компаній.

    Також Нацбанк дав поради, як захиститися від погроз колекторів

    Теги: борг кредит поліція порнографія
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