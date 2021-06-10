Кіберполіція Київщини викрила шахрайку, яка викрадала аккаунти

Поліція нагадала правила кібергігієни в інтернет-просторі

Кіберполіція Київської області викрила інтернет-шахрайку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До Бучанського районного управління поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про те, що її аккаунт в мережі інтернет викрали. Потерпіла розповіла, що залишила допис із проханням фінансової допомоги у зв’язку із необхідністю проведення операції її чоловіку. На її повідомлення «відгукнулася» інша користувачка мережі. Зловживаючи довірою, інтернет-шахрайка заволоділа особистим профілем потерпілої та, зазначивши свій номер банківської картки, коштами, які надійшли від небайдужих громадян.

Правоохоронці провели обшук за місцем фактичного проживання шахрайки, під час якого вилучили мобільні термінали, накопичувачі даних, документацію та банківські картки різних банківських установ України, які містять докази причетності до вчинення кримінального правопорушення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Кіберполіція Київської області нагадує про необхідність додержання елементарних правил кібергігієни в інтернет-просторі:

Не заходьте до власних аккаунтів з чужих пристроїв (терміналів мобільного зв’язку, комп’ютерної техніки);

Для створення паролів використовувати складні комбінації із літер, цифр та знаків;

Нікому не повідомляйте свої чи близьких вам осіб персональні дані. Вони можуть бути використані у подальшому проти вас.

На офіційному сайті кіберполіції у розділі «Стоп фрод» ви маєте можливість перевірити номер телефону, посилання на невідомий, сумнівний сайт, а також номер банківської карти на причетність до виявлених шахрайських схем.

Будьте пильними, бережіть себе і своїх близьких та завжди перевіряйте «онлайн-друзів».

Нагадаємо, раніше кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на державні установи та приватні компанії в Україні.

Зловмисники розповсюджують шкідливе програмне забезпечення, що встановлює на комп’ютер користувача віддалений прихований доступ та відправляє документи на підконтрольні їм сервери. Відомо про факти розповсюдження таких листів з використанням нібито електронної поштової скриньки Управління патрульної поліції Києва – [email protected]