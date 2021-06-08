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    Польща готова передати Україні понад 1 млн доз вакцини проти Covid-19. Стали відомі умови

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    &laquo;Ваші проблеми і складнощі так чи інакше будуть і нашими проблемами і складнощами&raquo; - Польща готова передати Україні понад 1 млн доз вакцини проти Covid-19. Стали відомі умови
    «Ваші проблеми і складнощі так чи інакше будуть і нашими проблемами і складнощами»
    Фото з відкритих джерел

    Можливим терміном передачі вакцини українській стороні є червень

    Нещодавно була новина про те, що понад 1 млн доз вакцини Польща має намір передати Україні. Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів про характер цього жесту та необхідність бути захищеними від коронавірусу.

    «Мова йде про 1 млн 200 тис. доз. Ми пропонуємо викупити нашу квоту у виробника за ціною, за якою ми домовилися. Ця ціна є нижчою, ніж для країн, які не входять в ЄС. Європейська комісія напрацювала багатомільйонні квоти вакцин», наголосив польський дипломат.

    За словами Бартоша Ціхоцькі, з одного боку можна сказати, що це жест, але з іншого – це просто свідомість. «Ми живемо одне біля одного і нам усім потрібно бути захищеними. Ваші проблеми і складнощі так чи інакше будуть і нашими проблемами і складнощами», резюмував посол.

    Додамо, що у Варшаві повідомляли, що конкретний термін поставок вакцини в Україну значною мірою залежатиме від динаміки постачання AstraZeneca (а також попередньо і вакцини інших виробників) до Польщі. Відповідно потрібно також узгодити юридичні і технічні аспекти, над якими працюють зацікавлені сторони. Беручи це до уваги, можливим терміном передачі вакцини українській стороні є червень.

    Нагадаємо, що минулими вихідними, 5-6 червня, у Києві проти Covid-19 вакциновано 8262 людини, у тому числі 2631 працівник освітньої галузі. Зокрема, у столичному Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакциновано 5048 людей, у неділю вакцинували – 2510. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

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    Теги: Польща щеплення вакцинація Бартош Ціхоцькі
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    Польща готова передати Україні понад 1 млн доз вакцини проти Covid-19. Стали відомі умови