Польща готова передати Україні понад 1 млн доз вакцини проти Covid-19. Стали відомі умови

«Ваші проблеми і складнощі так чи інакше будуть і нашими проблемами і складнощами»

Можливим терміном передачі вакцини українській стороні є червень

Нещодавно була новина про те, що понад 1 млн доз вакцини Польща має намір передати Україні. Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів про характер цього жесту та необхідність бути захищеними від коронавірусу.

«Мова йде про 1 млн 200 тис. доз. Ми пропонуємо викупити нашу квоту у виробника за ціною, за якою ми домовилися. Ця ціна є нижчою, ніж для країн, які не входять в ЄС. Європейська комісія напрацювала багатомільйонні квоти вакцин», – наголосив польський дипломат.

За словами Бартоша Ціхоцькі, з одного боку можна сказати, що це жест, але з іншого – це просто свідомість. «Ми живемо одне біля одного і нам усім потрібно бути захищеними. Ваші проблеми і складнощі так чи інакше будуть і нашими проблемами і складнощами», – резюмував посол.

Додамо, що у Варшаві повідомляли, що конкретний термін поставок вакцини в Україну значною мірою залежатиме від динаміки постачання AstraZeneca (а також попередньо і вакцини інших виробників) до Польщі. Відповідно потрібно також узгодити юридичні і технічні аспекти, над якими працюють зацікавлені сторони. Беручи це до уваги, можливим терміном передачі вакцини українській стороні є червень.

Нагадаємо, що минулими вихідними, 5-6 червня, у Києві проти Covid-19 вакциновано 8262 людини, у тому числі 2631 працівник освітньої галузі. Зокрема, у столичному Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакциновано 5048 людей, у неділю вакцинували – 2510. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.