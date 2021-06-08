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    Польща поділилася досвідом вакцинації: уряд дотуватиме найактивніші місцеві громади

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    У Польщі вакцинація відбувається динамічно - Польща поділилася досвідом вакцинації: уряд дотуватиме найактивніші місцеві громади
    У Польщі вакцинація відбувається динамічно
    Фото з відкритих джерел

    Місцеве самоврядування має бути зацікавлене у пропагуванні вакцинації на місцях

    Довіра до процесу вакцинації від коронавірусу в Україні лише нещодавно почала зростати. Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів, чи поспішає населення Польщі вакцинуватися від Covid-19.

    «Відкрию вам невеличкий секрет. Я був шокований, розмовляючи із деякими високопосадовцями України, які казали, що Covid-19 – це грип, тільки більш складний. Але це не грип! Якщо такою є свідомість тих, хто відповідає за вашу безпеку, то не здивований, що середньостатистичний Дмитро, чи Ірина також думають, що коронавірус – це грип», – розповів польський дипломат.

    Посол додав, що в Польщі вакцинація відбувається динамічно, уже понад 18 млн людей отримали вакцини, а шість млн і другу дозу. «Нині ми наближаємося до того рівня, коли усі, хто бажав, вакцинувалися. Але фахівці кажуть, що потрібно вакцинувати мінімум 70% населення, аби можна було говорити про безпеку», – уточнив Ціхоцькі.

    Дипломат розповів і про те, як стимулюють польських громадян до процесу вакцинації. «Наш уряд запропонував дотувати з бюджету гміни (це адміністративна одиниця – місто, село або група сіл і міст), як у вас ОТГ, якщо вони досягнуть показників у 70% вакцинованих. Ще раніше надавали гранти тим, хто краще вакцинує. Тобто, місцеве самоврядування має бути зацікавлене у пропагуванні вакцинації на місцях. Проводиться також робота з учнями, які переконують батьків в необхідності вакцинації. Йдуть кампанії на радіо і телебаченні, де відомі актори закликають це зробити», – підсумував польський посол.

    Додамо, що українських заробітчан, які їдуть в Польщу, будуть вакцинувати від коронавірусу на польсько-українському кордоні. Це буде вакцина Johnson & Johnson.

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    Теги: Польща дипломатія вакцинація
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    Польща поділилася досвідом вакцинації: уряд дотуватиме найактивніші місцеві громади