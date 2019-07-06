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    Злива перетворила на річку вулицю одного з райцентрів Закарпаття (фото, відео)

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    Злива перетворила на річку вулицю одного з райцентрів Закарпаття (фото, відео)
    Фото: mukachevo.net

    Напередодні у Закарпатському центрі гідрометеорології повідомили про штормове попередження

    Сильний дощ залив вулицю у селищі міського типу Великий Березний на Закарпатті. Про це повідомляє Мукачево.net.

    Фото та відео підтопленої вулиці Ґожика у Великому Березному у мережі Facebook опублікував Юрій Васильович.

    Напередодні синоптики Закарпаття попередили про сильні зливи та пориви вітру на більшій території області. Про штормове попередження повідомили в Закарпатському центрі гідрометеорології.

    Ввечері 5 липня та вночі на 6 липня на більшій частині Закарпаття були грози, а  в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с.

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    Злива перетворила на річку вулицю одного з райцентрів Закарпаття (фото, відео)
    Злива перетворила на річку вулицю одного з райцентрів Закарпаття (фото, відео)
    Злива перетворила на річку вулицю одного з райцентрів Закарпаття (фото, відео)
    Злива перетворила на річку вулицю одного з райцентрів Закарпаття (фото, відео)
    Злива перетворила на річку вулицю одного з райцентрів Закарпаття (фото, відео)
    Злива перетворила на річку вулицю одного з райцентрів Закарпаття (фото, відео)
    Злива перетворила на річку вулицю одного з райцентрів Закарпаття (фото, відео)
    Фото: mukachevo.net

    Також грозою та вітром накрило і Ужгород. В ДСНС Закарпаття оголосили перший, жовтий, рівень небезпеки.

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