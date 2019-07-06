Злива перетворила на річку вулицю одного з райцентрів Закарпаття (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: mukachevo.net

Напередодні у Закарпатському центрі гідрометеорології повідомили про штормове попередження

Сильний дощ залив вулицю у селищі міського типу Великий Березний на Закарпатті. Про це повідомляє Мукачево.net.

Фото та відео підтопленої вулиці Ґожика у Великому Березному у мережі Facebook опублікував Юрій Васильович.

Напередодні синоптики Закарпаття попередили про сильні зливи та пориви вітру на більшій території області. Про штормове попередження повідомили в Закарпатському центрі гідрометеорології.

Ввечері 5 липня та вночі на 6 липня на більшій частині Закарпаття були грози, а в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с.

Також грозою та вітром накрило і Ужгород. В ДСНС Закарпаття оголосили перший, жовтий, рівень небезпеки.