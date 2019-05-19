Злочини більшовизму мають бути остаточно викриті та засуджені - Епіфаній



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«На прикладі більшовизму бачимо, як заперечення Бога призводить до появи злочинної ідеології, що засліплює людей», - заявив Епіфаній

«Понад 80 років тому в Києві сталася одна з найкривавіших ночей в історії сталінського Великого терору», - заявив глава ПЦУ Епіфаній

Глава ПЦУ, митрополит Епіфаній закликав українців помолитися за душі сотень тисяч закатованих та постраждалих в часи сталінського Великого терору.

Про це говориться на сторінці глави Православної церкви України у Facebook.

«Понад 80 років тому в Києві сталася одна з найкривавіших ночей в історії сталінського Великого терору. 19 травня 1938 році у в’язницях НКВД було розстріляно 563 особи. Загалом в ті роки масових репресій, за оцінками істориків, було знищено майже 200 000 наших співгромадян, а загалом радянські політичні репресії торкнулися мільйонів людей», - зазначив Епіфаній.

Він підкреслив, що Великий терор міг би не стати реальністю, «якби пануюча на той час ідеологія войовничого атеїзму не створила умов для виправдання найжорстокіших злочинів проти людяності».

«На прикладі більшовизму бачимо, як заперечення Бога призводить до появи злочинної ідеології, що засліплює людей і робить їх жорстокими, позбавляє моралі, спустошуючи людські серця», - заявив глава ПЦУ.

«Насильство проти людяності є злочином перед Богом та історією, воно на має строку давності та виправдання. Маємо робити все для того, аби злочини більшовизму були остаточно викриті та засуджені, щоби подібні часи ніколи не повернулися на нашу українську землю», - підкреслив митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 19 травня, відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Щорічно він припадає на третю неділю травня.

День пам'яті жертв політичних репресій встановлено згідно з указом президента від 21 травня 2007 року з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства.