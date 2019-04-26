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    ЗМІ дізнались про неформальну зустріч Гройсмана та Зеленського в офісі «95 кварталу»

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    Глава уряду Володимир Гройсман поки що не прокоментував інформацію про зустріч з Зеленським&nbsp; - ЗМІ дізнались про неформальну зустріч Гройсмана та Зеленського в офісі «95 кварталу»
    Глава уряду Володимир Гройсман поки що не прокоментував інформацію про зустріч з Зеленським 
    Фото: Уніан

    Про що говорив майбутній президент з прем'єром - невідомо

    Журналісти повідомляють, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та лідер президентських перегонів Володимир Зеленський 24 квітня нібито провели неформальну зустріч. Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерела. 

    За даними ЗМІ, зустріч Зеленського і Гройсмана нібито відбулася в офісі «95 кварталу». 

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    Про що говорив майбутній президент з прем'єром - невідомо, але в обох начебто склалося хороше враження один про одного. 

    «Він абсолютно нормальна людина», - передає слова Гройсмана про Зеленського джерело в його оточенні.

    Перед цим, 23 квітня, Гройсман назвав умови для співпраці з Зеленським. Гройсман зазначив, що налаштований працювати і надалі на розвиток України. «І якщо не буде тут ідеологічних розбіжностей, я не бачу в цьому проблеми», - сказав він

    Раніше Гройсман заявив, що візьме участь у чергових виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.

    Також зазначимо, що переможець президентських перегонів Володимир Зеленський раптом полетів до Туреччини, «на вихідні». 

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