ЗМІ дізнались про неформальну зустріч Гройсмана та Зеленського в офісі «95 кварталу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава уряду Володимир Гройсман поки що не прокоментував інформацію про зустріч з Зеленським Фото: Уніан

Про що говорив майбутній президент з прем'єром - невідомо

Журналісти повідомляють, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та лідер президентських перегонів Володимир Зеленський 24 квітня нібито провели неформальну зустріч. Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерела.

За даними ЗМІ, зустріч Зеленського і Гройсмана нібито відбулася в офісі «95 кварталу».

Про що говорив майбутній президент з прем'єром - невідомо, але в обох начебто склалося хороше враження один про одного.

«Він абсолютно нормальна людина», - передає слова Гройсмана про Зеленського джерело в його оточенні.

Перед цим, 23 квітня, Гройсман назвав умови для співпраці з Зеленським. Гройсман зазначив, що налаштований працювати і надалі на розвиток України. «І якщо не буде тут ідеологічних розбіжностей, я не бачу в цьому проблеми», - сказав він

Раніше Гройсман заявив, що візьме участь у чергових виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.

Також зазначимо, що переможець президентських перегонів Володимир Зеленський раптом полетів до Туреччини, «на вихідні».