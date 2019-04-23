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    Гройсман покинув команду Порошенка і йде на вибори з новою політичною силою

    • Розсилка
    Петро Порошенко і Володимир Гройсман - Гройсман покинув команду Порошенка і йде на вибори з новою політичною силою
    Петро Порошенко і Володимир Гройсман

    Гройсман братиме участь в чергових парламентських виборах цієї осені

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що для участі в чергових виборах до Верховної Ради ним буде сформована нова політична сила, до якої увійдуть люди з позитивною репутацією.

    Про це Гройсман сказав в ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері, відповідаючи на питання, з якою політичною силою він братиме участь в чергових парламентських виборах цієї осені.

    «Однозначно, що це буде політична сила, яка об'єднає в собі людей з гарною репутацією, людей, які можуть не тільки говорити, а реально робити речі, (людей -ред.) відданих країні. Я не хочу бути статистом у наступному політичному сезоні , хочу бути активним, я хочу боротися за ідеї, хочу їх вводити», - заявив він.

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    Прем'єр підкреслив, що буде сформована політсила однодумців, з якими він піде на вибори до Верховної Ради.

    Серед іншого, Гройсман додав, що до чергових парламентських виборів необхідно змінити виборчу систему.

    «Якщо ми не змінимо виборчу систему в країні, то фактично новий парламент, який буде обраний за старою системою, через 2-3 місяці буде найбільшим нашим розчаруванням«, - підкреслив прем'єр.

    Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

    Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

    Станом на 19 годину 22 квітня ЦВК опрацювала 99,81% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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