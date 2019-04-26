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    «Це удар під дих»: у Зеленського відреагували на законопроект Сироїд

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    Разумков заявив, що якщо приймуть закон &laquo;Самопомічі&raquo;, то Зеленський не зможе виконати свої передвиборчі обіцянки - «Це удар під дих»: у Зеленського відреагували на законопроект Сироїд
    Разумков заявив, що якщо приймуть закон «Самопомічі», то Зеленський не зможе виконати свої передвиборчі обіцянки

    Разумков вважає, що законопроект «Про президента» є частково конституційним переворотом

    Закон «Про президента», який пропонує ухвалити у парламенті «Самопоміч», обмежить можливості новообраного президента виконувати ті обіцянки, які він дав під час виборчої компанії.

    Про це в ефірі «Право на владу» на «1+1» заявив політтехнолог новообраного президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

    «Закон про президента потрібний, але він повинен бути в рамках чинної Конституції. Той законпропроект, який планують розглянути у парламенті і який є у загальному доступі, це дуже серйозне обмеження прописаних у Конституції повноважень президента України. Якби в рамках цього закону було усе, дароване Конституцією, ми б не заперечували», - сказав він.

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    За словами Разумкова, якщо приймуть закон «Самопомічі», Зеленський не зможе виконати свої передвиборчі обіцянки.

    «Це удар під дих не тільки Зеленському, а 73% його виборців, які сподіваються, що він виконає усі свої обіцянки», - наголосив політтехнолог.

    У команді новообраного президента зазаначають, що варто прийняти такий закон, який би не вимагав внесення змін у Конституцію України.

    «Норми, які прописані у документі «Самопомічі» створюють напружену ситуацію і в суспільстві, і в політикумі», - заявив Разумков. 

    Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд 23 квітня оприлюднила свій законопроект «Про президента України», який передбачає суттєве зменшення президентських повноважень та передачу багатьох функцій уряду та прем’єр-міністру.

    Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів.  Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).

      Читайте також: Оксана Сироїд: У нас президент більше, ніж король. Мій законопроект має це змінити

    Джерело: ТСН

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