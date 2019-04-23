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    Гройсман назвав умови для співпраці з Зеленським

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    Глава уряду Володимир Гройсман - Гройсман назвав умови для співпраці з Зеленським
    Глава уряду Володимир Гройсман

    Очільник Кабміну каже, що налаштований працювати і надалі на розвиток України

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що, якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати з Володимиром Зеленським після його інавгурації, а також іншими гілками влади заради розвитку країни.

    Про це він сказав журналістам під час перевірки ходу ремонтно-будівельних робіт на ділянці траси М-06 Київ-Одеса, передає «Укрінформ».

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    «Я вважаю, що всі гілки влади мають співпрацювати між собою - президент, парламент, уряд, тому що є одна мета. Для того, щоб приймати правильні та ефективні рішення. І, в принципі, люди обирають владу не для того, щоб вона, кожна гілка влади, ставила один одному палиці в колеса, а щоб знаходити правильні рішення для розвитку країни», - заявив прем'єр.

    «Далі все буде залежати від пріоритетів, поглядів, від консультацій, проведених між мною, президентом України, парламентом», - додав очільник уряду.

    Гройсман зазначив, що налаштований працювати і надалі на розвиток України.

    «І якщо не буде тут ідеологічних розбіжностей, я не бачу в цьому проблеми», - сказав він

    Раніше Гройсман заявив, що візьме участь у чергових виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.

     

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