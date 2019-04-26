Зеленський влаштував собі вихідні і полетів до Туреччини: фото



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Володимир Зеленський полетів до Туреччини Фото: Володимир Зеленський

Зеленський полетів на щорічний фестиваль «Весело»

Переможець президентських перегонів Володимир Зеленський полетів до Туреччини.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Домовлялись бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відводжу дітей на щорічний фестиваль «Весело», – повідомив політик.

Зеленський зазначив, що за два дні повернеться до України — це будуть його перші вихідні за останні чотири місяці.

Раніше, переможець президентських перегонів Володимир Зеленський заявив, що ЦВК затягує оголошення результатів, щоб він не міг розпустити Раду.

У Конституційному суді України заявили, що не чинитимуть перешкод у здійсненні процедури приведення до присяги новообраного президента.