ЗМІ: НАБУ розслідує корупцію в «Укроборонпромі»

Речниця «Укроборонпрому» зазначила, що багато зі звинувачень в корупції є частиною пропаганди в рамках гібридної війни Росії проти України

Україна готується отримати західне військове устаткування, однак, власна оборонна промисловість України «залишається корумпованою». Про це пише журналіст Аскольд Крушельницький в статті для Foreign Policy, повідомляє «Голос Америки». Звіт антикорупційного бюро України, складений в 2017 році, вказує, що в



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Підприємство «Укроборонпрому»

Речниця «Укроборонпрому» зазначила, що багато зі звинувачень в корупції є частиною пропаганди в рамках гібридної війни Росії проти України

Україна готується отримати західне військове устаткування, однак, власна оборонна промисловість України «залишається корумпованою».

Про це пише журналіст Аскольд Крушельницький в статті для Foreign Policy, повідомляє «Голос Америки».

Звіт антикорупційного бюро України, складений в 2017 році, вказує, що в «Укроборонпромі» здійснювались маніпуляції з контрактом на 39 мільйонів доларів на постачання запчастин для Антонова AN-32 міністерству оборони Іраку.

«В документі йдеться про розслідування НАБУ діяльності двох високопосадовців Укрспецекспорту, підрозділу концерну, що займається експортом зброї, а також громадянина Індії, який проживає в Києві і, за повідомленнями, переказав близько 6 мільйонів доларів на банківський рахунок компанії, що називається Paramount General Trading з ОАЕ», - йдеться в статті.

Компанія в ОАЕ мала надати запчастини, однак, за даними слідства компанія нічого не постачала і запчастини були надані з існуючих запасів Укроборонпрому.

«НАБУ стверджує, що банківські рахунки було використано посадовцями «Укрспецекспорту» для проведення корупційних дій пов’язаних з коштами кримінального походження», - повідомляє видання.

«Звіт Антикорупційного бюро також свідчить, що певні гроші з рахунку Paramount General Trading переводились до інших компаній та на ряд банківських рахунків. Наприклад, 140 тисяч доларів виплати було переведено на рахунок у Wells Fargo банк, який належав компанії Aragon International Petroleum, кінцевим власником якого виступила донька одного з керівників Укрспецекспорту», - йдеться в документах, на які посилається журналіст.

В звіті також вказується, що ця донька мала інший рахунок в банку ABN AMRO в Нідерландах, на який було переведено 140 тисяч доларів. Антикорупційне бюро підозрює, що гроші переводились й на рахунки іншої дочки керівника, яка є громадянкою США.

Речниця «Укроборонпрому» зазначила, що багато зі звинувачень в корупції є частиною пропаганди в рамках гібридної війни Росії проти України. Вона визнала, що поліція та прокуратура розслідувала контракт на постачання запчастин до Іраку, але сказала, що «компанії та посадовці не виявили порушень».

«Більшість з цих звинувачень не правдиві», – зазначила Адміністрація президента України в коментарі виданню.

В інтерв”ю FP в Вашингтоні заступник Генерального прокурора України Євген Єнін визнав, що боротьба з корупцією в Україні просувається повільно, зазначивши, що реформи потребують часу.

«Очікування від нових антикорупційних інституцій дуже перебільшені, - зазначив він, - масштаби корупції настільки великі, що не можливо подолати це питання за один день, чи рік». Єнін наголосив, що необхідно замінити тисячі людей в корумпованій системі судочинства, включаючи суддів, однак не варто звільняти 10 000 людей просто заради шоу і намагатись швидко замінити їх кваліфікованими співробітниками.

На важливості боротьби з корупцією в Україні наголошував і Держсекретар США Рекс Тіллерсон, який заявляв: «Для України немає сенсу боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу через корупцію. Антикорупційні інститути повинні підтримуватися, фінансуватися і захищатися».