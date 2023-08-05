ЗМІ: Підрив російського танкера був спецоперацією СБУ та ВМС

Спецоперація проходила вже за класичним сценарієм

Підрив великого російського нафтового танкера Sig у Керченській протоці вночі 5 серпня був результатом спецоперації Служби безпеки України та ВМС ЗСУ. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

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Як повідомляють джерела, спецоперація проходила вже за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух. Як результат - один з найбільш потужних нафтових танкерів РФ (збудований у 2014 році, майже 5 тисяч тонн) отримав серйозні пошкодження і припинив плавання біля Кримського мосту.

За попередньою інформацією, російський танкер був добре навантажений паливом.

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«Свою чергову успішну спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС. Цікаво, що вона відбувалася саме в територіальних водах України», – зазначають джерела.

Зазначимо, що офіційної інформації СБУ та ВМС щодо причетності до удару по російському танкеру поки що немає.

Нагадаємо, ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. На мосту було перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки. Проте сам міст, за попередніми даними, не постраждав.

Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи.

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Повідомляється, що цей танкер раніше доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що і був під санкціями США.

На борту танкера перебувають 11 осіб. Відомо, що пошкоджено машинне відділення судна і воно не в змозі самостійно пересуватися. Група рятувальників вирушила з Новоросійська на місце події.

У соцмережі з’явилися фото зсередини російського танкера-хімовоза Sig, пошкодженого внаслідок атаки морських безпілотників.

Також є відео удару морського дрона по російському танкеру Sig.