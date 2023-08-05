Удар по російському танкеру біля Криму: з’явилися фото

У соцмережі з’явилися фото зсередини російського танкера-хімовоза Sig, пошкодженого внаслідок атаки морських безпілотників у Керченській протоці у ніч на 5 серпня.

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Фото оприлюднили російські телеграм-канали.

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фото із соцмережі

Як повідомлялося, що у ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи.

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На мосту було перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки.

Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи.

Повідомляється, що цей танкер раніше доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що і був під санкціями США.

На борту танкера перебувають 11 осіб. Відомо, що пошкоджено машинне відділення судна і воно не в змозі самостійно пересуватися. Група рятувальників вирушила з Новоросійська на місце події.