Пошкодження російського танкера: судно не може самостійно пересуватися

На борту російського танкера перебувають 11 осіб

У ніч на 5 серпня внаслідок атаки морських безпілотників у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз SIG. З пошкодженого поблизу Криму танкера не зафіксовано розливу палива. Про це повідомляє ТАСС.

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За інформацією видання, на борту танкера перебувають 11 осіб.

Зокрема відповідно до розповсюджуваного в мережі запису, пошкоджено машинне відділення судна і воно не в змозі самостійно пересуватися. Група рятувальників вирушила з Новоросійська на місце події.

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Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи.

На мосту було перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки.

Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков закликав жителів «не нагнітати» ситуацію.

Одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи.

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Повідомляється, що цей танкер раніше доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що і був під санкціями США.

Зазначимо, що радник окупаційного глави Криму Олег Крючков заявив, що вибухів на Кримському мосту не було, але відмовився коментувати ситуацію у Керченській протоці, заявивши, що це не є зоною відповідальності кримської «влади».