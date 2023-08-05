Удар по російському танкеру біля Криму: що наразі відомо (фото)

Судно перебуває на плаву, але самостійно переміщатися не може

У ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини.

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Танкер стояв на якірній стоянці 471. Екіпаж цілий, у кількох осіб зафіксовані дрібні порізи від розбитого скла.

Повідомляється, що цей танкер раніше доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що і був під санкціями США.

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У соцмережах поширюють інформацію, що йдеться про російський танкер, який був спущений на воду у 2014 році, який перевозить нафту під російським прапором.

Зазначимо, що радник окупаційного глави Криму Олег Крючков заявив, що вибухів на Кримському мосту не було, але відмовився коментувати ситуацію у Керченській протоці, заявивши, що це не є зоною відповідальності кримської «влади».

Також видання The Moscow Times опублікувало аудіозапис, на якому, як стверджується, зафіксовано переговори моряків російського танкера, який був пошкоджений українським безпілотником.

На записі екіпаж говорить, що судно перебуває на плаву, але самостійно переміщатися не може.

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На борту танкера перебувають 11 осіб. Група рятувальників вирушила з Новоросійська на місце події.

Пізніше ТАСС з посиланням на Морський рятувальний центр також повідомило, що російський танкер зазнав пошкоджень під час атаки з боку ЗСУ, екіпаж перебуває в безпеці.

«Два буксири прибули до місця НП із танкером у Керченській протоці, вирішується питання про буксирування судна», – додало видання.

Російський Telegram-канал опублікував фотографії зсередини пошкодженого танкера.

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Також повідомляється, що танкер отримав «пробоїну в районі машинного відділення у ватерлінії з правого борту.

За попередньою інформацією, судно перебувало приблизно на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи.

На мосту було перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки. Проте сам міст, за попередніми даними, не постраждав. Пізніше рух Кримським мостом відновлено для поїздів та автомобілів.

Україна поки ніяк не прокоментувала нічну атаку на російський танкер.