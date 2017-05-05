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    ЗМІ: у Києві затримали екс-чиновника з окупованого Криму

    Михальчевський був міністром охорони здоров'я Криму вже після анексії півострова
    У Києві затримали колишнього міністра охорони здоров'я анексованого Криму Петра Михальчевського. Про це в Facebook повідомляє «Прямий». Також повідомляється, що були проведені обшуки за місцем його тимчасового проживання. «Вказана особа буде доставлена в СБ України для проведення невідкладних слідчих дій», - йдеться в
    • Сьогодні, 11:25
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    Михальчевський був міністром охорони здоров'я Криму вже після анексії півострова

    У Києві затримали колишнього міністра охорони здоров'я анексованого Криму Петра Михальчевського. Про це в Facebook повідомляє «Прямий».

    Також повідомляється, що були проведені обшуки за місцем його тимчасового проживання.

    «Вказана особа буде доставлена в СБ України для проведення невідкладних слідчих дій», - йдеться в повідомленні.

    Міхальчевський був міністром охорони здоров'я Криму вже після анексії півострова. У червні 2014 року його зняли з посади одночасно з декількома головними лікарями лікарень Сімферополя. Формально - їм запропонували піти через корупцію.

    Нагадаємо, що раніше в СБУ підтвердили затримання в Москві учасника АТО Негоди. У Росії дійсно був затриманий громадянин України, учасник антитерористичної операції Олег Негода, який їхав до своїх родичів.

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