ЗМІ вияснили брехню Луценка щодо догани Горбатюку



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Наказ про стягнення через догану Горбатюку, на відміну від Столярчука, Генпрокурор підписав

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вчинив однаково у ситуаціях із доганами від дисциплінарної комісії його заступнику Юрію Столярчуку і начальнику управління спецрозслідувань ГПУ Сергію Горбатюку. За словами Луценка, він не підписав догани обом через оскарження їх у суді. Насправді наказ про стягнення через догану Горбатюку, на відміну від Столярчука, Генпрокурор підписав ще в жовтні 2017 року.

Копія наказу є в розпорядженні телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

В інтерв’ю ЗМІ Луценко заявив: «Якщо суд скасував рішення КДКП, то як я його (Столярчука) маю покарати? До речі, так само Горбатюк. Йому винесли догану, він скасував її в суді, я її також не виношу».

Насправді наказ про застосування стягнення з Горбатюка Луценко підписав ще 25 жовтня 2017 року. Через 14 днів після рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про догану Горбатюку від 11 жовтня того ж року. Надалі Горбатюка позбавили премій, як і передбачає процедура.

Натомість своєму заступнику Юрію Столярчуку Генпрокурор не підписує наказ про застосування стягнення вже 9-й місяць. А одразу після догани від КДКП Столярчук отримав премію у 45 тис. грн.

Горбатюк, як і Столярчук, оскаржив догану від КДКП у суді і виграв його. Однак в обох випадках це лише рішення першої інстанції, яке не набрало сили.

«Суд скасував рішення КДКП про догану, але судове рішення не вступило в дію, бо було оскаржене КДКП. І відповідно, як це рішення, так і наказ Луценка про догану мені, чинні», - пояснив Горбатюк у коментарі програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Зазначається, що Столярчук - єдиний представник ГПУ, догану якому ігнорує Генпрокурор, виправдовуючи це рішенням суду, яке не набрало сили.