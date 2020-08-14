Зміни до Виборчого кодексу: юристи виявили в законопроєкті одну дивну новелу



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Законопроєкт загалом усуває певні неточності, які виникли внаслідок поспішності внесення змін до Виборчого кодексу

Цього тижня, 10 серпня, у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт, що вносить зміни до Виборчого кодексу. Загалом він виправляє технічні недоліки в тексті Виборчого кодексу, проте є одна новела, яка викликає певні побоювання.

За словами старшої радниці з юридичних питань Громадянської мережі «Опора» Ольги Коцюруби, законопроєкт усуває певні неточності, які виникли внаслідок поспішності внесення змін до Виборчого кодексу.

Отже, нардепи пропонують такі змінии:

з тексту було викреслено згадки про вибори старост;

до закону «Про місцеве самоврядування» в статтю, що регулює систему органів місцевого самоврядування, повернулись обласні та районні ради; врегульовано питання, коли в автобіографії кандидатів відсутні обов'язкові відомості кандидата і що тоді має бути вказано в інформаційному плакаті, буклеті та бюлетені;

визначено, що скарга не підписана електронним підписом не буде прийматись;

збільшується дозволений розмір вартості матеріалів передвиборної агітації до 63,06 грн.

«Загалом законопроєкт виправляє певні технічні недоліки, які містяться в тексті Виборчого кодексу, проте є одна новела, яка може викликати певні побоювання чи запитання. Тепер міська організація політичної партії, яка входить до складу районів, а це зараз всі міста обласного значення, може висувати кандидатів до відповідної міської ради лише у випадку, якщо такого подання не було від районної організації. До прикладу, Львівська міська організація політичної партії не зможе подати кандидатів до Львівської міської ради, якщо це вже зробила організація районного рівня», - розповіла Ольга Коцюруба.

Радник з юридичних питань Громадянської мережі «Опора» Павло Романюк розповів про те, що зміниться як для кандидатів і партій, так і для виборців. Зокрема, кілька нестандартних варіацій заповнення бюлетенів нової форми пропонують вважати дійсними рішенням комісій.

22 липня президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства» № 805-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 липня 2020 року.