Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс

Законопроект №3485 вносить ряд змін до Виборчого кодексу

Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №3485 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення виборчого законодавства.

Відповідний законопроєкт підтримали 308 народних депутатів.

Закон вносить зміни в усі книги Виборчого кодексу. Зокрема, передбачені коригування в розділи кодексу про вибори президента, парламентських і місцевих виборах.

Закон забороняє проведення передвиборної агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування і спиртних напоїв, товарів.

Також заборонено і надання пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних і нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії).

Першим у територіальному виборчому списку відповідної організації партії розміщують кандидата, включеного до такого списку під першим номером.

У законі передбачили, що кандидати в депутати, які отримали кількість голосів виборців, дорівнює чи перевищує 25% розміру виборчої квоти, розміщуються після першого номера списку за зменшенням відсотків голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати.

При рівному відсотку голосів місце вище займає кандидат, розташований вище в територіальному виборчому списку кандидатів від організації партії. Потім у списку розміщуються інші кандидати в черговості, визначеній організацією партії при висуванні кандидатів.

Позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік - в останню неділю березня і останню неділю жовтня. Тобто, всі місцеві вибори, які не є черговими, у всіх населених пунктах будуть проводитися в один день - або навесні, або восени.

Пропонується цифровізація виборчого процесу: штаби зможуть онлайн подавати документи, реєструвати кандидатів, довірених осіб, спостерігачів. З'явиться можливість використання електронного підрахунку голосів.

Встановлюються і механізми боротьби з так званими двійниками під час президентських виборів.

Також збільшуються санкції за злочини і адміністративні правопорушення у сфері виборчого законодавства, встановлюється відповідальність за підробку документів та інші порушення.

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