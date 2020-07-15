Рада оголосила місцеві вибори
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року
Верховна Рада України проголосувала за проєкт постанови «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» № 3809.
Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Проєкт постанови підтримали 326 народних депутатів.
При цьому був знятий з розгляду проєкт постанови «Про утворення та ліквідацію районів» № 3650.
Нагадаємо, спочатку питання про оголошення місцевих виборів в 2020 році був внесений до порядку денного Верховної Ради на понеділок, 13 липня.
Однак дане питання так і не було винесене на розгляд парламенту, постанову було відкликано президентом.
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