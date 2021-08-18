Зміни клімату створили проблеми для авіакомпаній

Авіакомпанії потерпають через погану погоду, викликану зміною клімату

Авіакомпанії все частіше стикаються з проблемами через негоду, викликаної кліматичними змінами, пише Financial Times.

Суворі погодні умови обернулися для перевізників порушенням графіків польотів і розкладів. У серпні в найбільших аеропортах США О'Хара і Даллас / Форт-Уерт через шторми скасувалося понад 300 рейсів. Стільки ж вильотів відклали через дим від лісових пожеж на північному заході країни, а в Лас-Вегасі і Колорадо зльоту літаків завадила сильна спека.

У 2019 Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) провела опитування серед держав-членів ООН, в ході якого три чверті респондентів заявили, що авіаційна галузь відчуває наслідки зміни клімату. «Нам все складніше прогнозувати погоду», – заявив директор Мережевого операційного центру United Airlines Девід Кенсіко.

У Європі число затриманих рейсів через негоду зросла з 2003-го по 2019 роки з 3,5 до 6,5 мільйона. У США цей показник з 2004-го по 2019 роки збільшився з 35 до 54 відсотків. Не завжди погана погода пов'язана з кліматичними змінами, але факт в тому, що вона стає менш передбачуваною і більш мінливою, і цей процес поки не зупинити.

Затримки і відміни рейсів серйозно б'ють по кишені перевізників, яким доводиться оплачувати понаднормову роботу менеджерів і операторів колцентрів, які приймають дзвінки невдоволених пасажирів.

Авіакомпанії рятує тільки те, що закони Євросоюзу і США дозволяють обійтися без компенсації клієнтам, якщо проблеми з вильотом виникли через погану погоду. Крім очевидних витрат, перевізники зіткнуться зі збільшенням витрат на паливо через зміну швидкості вітру.

Учасники ринку шукають вихід з положення, іноді використовуючи технічні рішення минулих років. Сінгапурський аеропорт Чангі, побудований в 1981 році, розташований на висоті 5,5 метра над середнім рівнем моря. Норвезький аеропорт Avinor пішов таким самим шляхом: нові злітно-посадкові смуги зведуть на висоті не менше семи метрів над рівнем моря, щоб уникнути наслідків підвищення рівня води Світового океану.

На частку авіакомпаній доводиться два відсотки викидів вуглекислого газу в світі, але, з огляду на викиди інших шкідливих речовин, літаки впливають на клімат сильніше, ніж здається. В кінці липня британський Комітет із питань зміни клімату заявив, що для досягнення екологічних цілей авіакомпанії повинні стати ефективніше. Він закликав їх інвестувати в альтернативне паливо і розробку методів для скорочення вуглецевого сліду.

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