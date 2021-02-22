Авіаперельоти Шмигаля і Ко витягнуть з бюджету 15 млн грн

Тендер відбувся в неконкурентний спосіб

Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України 10 лютого повідомив про намір укласти договір з державним авіаційним підприємством «Україна» про надання послуг повітряних перевезень першим особам країни.

Загальна вартість угоди становить 15 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Протягом поточного року замовник запланував перельоти повітряними суднами цивільної авіації прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та інших вищих посадових осіб і делегацій на чолі з ними.

Державне авіаційне підприємство «Україна» виграло тендер без жодних конкурентів. Господарсько-фінансовий департамент обґрунтував застосування переговорної процедури тим, що державне авіаційне підприємство – єдиний авіаційний перевізник, який здійснює перевезення вищих посадових осіб України, які забезпечені державною охороною.

Всі вильоти будуть здійснюватися зі столичного аеропорту «Бориспіль».

У 2020 році господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну замовляв аналогічну послугу в державного авіаційного підприємства «Україна». Тоді загальна сума угоди становила 12 млн грн.