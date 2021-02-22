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    Авіаперельоти Шмигаля і Ко витягнуть з бюджету 15 млн грн

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    Державне авіаційне підприємство &laquo;Україна&raquo; виграло багатомільйонний тендер - Авіаперельоти Шмигаля і Ко витягнуть з бюджету 15 млн грн
    Державне авіаційне підприємство «Україна» виграло багатомільйонний тендер

    Тендер відбувся в неконкурентний спосіб

    Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України 10 лютого повідомив про намір укласти договір з державним авіаційним підприємством «Україна» про надання послуг повітряних перевезень першим особам країни.

    Загальна вартість угоди становить 15 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

    Протягом поточного року замовник запланував перельоти повітряними суднами цивільної авіації прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та інших вищих посадових осіб і делегацій на чолі з ними.

    Державне авіаційне підприємство «Україна» виграло тендер без жодних конкурентів. Господарсько-фінансовий департамент обґрунтував застосування переговорної процедури тим, що державне авіаційне підприємство – єдиний авіаційний перевізник, який здійснює перевезення вищих посадових осіб України, які забезпечені державною охороною.

    Всі вильоти будуть здійснюватися зі столичного аеропорту «Бориспіль».

    У 2020 році господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну замовляв аналогічну послугу в державного авіаційного підприємства «Україна». Тоді загальна сума угоди становила 12 млн грн.

    Теги: літак авіаперевезення тендер Україна уряд Денис Шмигаль
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