  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Змішувати можна. Вчені радять робити щеплення різними ковід-вакцинами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Cхема AstraZeneca-Pfizer виявилася ефективнішою, ніж схема Pfizer-AstraZeneca - Змішувати можна. Вчені радять робити щеплення різними ковід-вакцинами
    Cхема AstraZeneca-Pfizer виявилася ефективнішою, ніж схема Pfizer-AstraZeneca
    Фото з відкритих джерел

    Змішування вакцин Pfizer і AstraZeneca дозволяє сформувати імунітет від коронавірусу

    У Європі в результаті проведених досліджень визнали ефективним змішаний графік вакцинації від коронавірусу, при якому вакцина компанії Pfizer вводиться через чотири тижні після AstraZeneca. Більш того, імунізація таким способом проходить краще і дає більший ефект, ніж друга доза тієї ж вакцини. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Оксфордський університет.

    Так, дослідження, в якому змішали дози вакцин Pfizer і AstraZeneca, показало, що ефект виявився кращим, ніж стандартна вакцинація однією й тією ж вакциною. Таким чином, підтвердилася вірність рішення деяких країн Європи, які почали колоти другу дозу іншими препаратами замість AstraZeneca.

    Дослідження показало наступні результати:

    • дві дози вакцини Pfizer давали найвищу відповідь антитіл;
    • обидва режими змішування вакцин дали кращий результат, ніж дві дози вакцини AstraZeneca;
    • схема AstraZeneca-Pfizer виявилася ефективнішою, ніж схема Pfizer-AstraZeneca.

    Всього в дослідженні взяло участь 830 осіб, яким з чотиритижневим інтервалом вводили вакцину.

    Раніше учені з’ясували, чому люди втрачають нюх під час хвороби. Науковці дослідили показання 782 пацієнтів, які пройшли сканування мозку до початку пандемії Сovid-19. 394 з них пізніше перехворіли на Сovid-19 у неважких формах.

    Читайте також: Вакцина-туризм. У яких країнах українці можуть отримати щеплення від Covid-19
    Теги: медицина наука хвороби щеплення імунітет вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Змішувати можна. Вчені радять робити щеплення різними ковід-вакцинами