Змішувати можна. Вчені радять робити щеплення різними ковід-вакцинами

Змішування вакцин Pfizer і AstraZeneca дозволяє сформувати імунітет від коронавірусу

У Європі в результаті проведених досліджень визнали ефективним змішаний графік вакцинації від коронавірусу, при якому вакцина компанії Pfizer вводиться через чотири тижні після AstraZeneca. Більш того, імунізація таким способом проходить краще і дає більший ефект, ніж друга доза тієї ж вакцини. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Оксфордський університет.

Так, дослідження, в якому змішали дози вакцин Pfizer і AstraZeneca, показало, що ефект виявився кращим, ніж стандартна вакцинація однією й тією ж вакциною. Таким чином, підтвердилася вірність рішення деяких країн Європи, які почали колоти другу дозу іншими препаратами замість AstraZeneca.

Дослідження показало наступні результати:

дві дози вакцини Pfizer давали найвищу відповідь антитіл;

обидва режими змішування вакцин дали кращий результат, ніж дві дози вакцини AstraZeneca;

схема AstraZeneca-Pfizer виявилася ефективнішою, ніж схема Pfizer-AstraZeneca.

Всього в дослідженні взяло участь 830 осіб, яким з чотиритижневим інтервалом вводили вакцину.

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