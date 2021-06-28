На Кіпрі починають Covid-вакцинацію підлітків

На Кіпрі підлітки отримають вакцину проти коронавірусу від Pfizer/BioNTech або Moderna

Майже 30 відсотків нових випадків коронавірусу виявлені у людей віком 18 років та молодше, особливо у підлітків у віці від 15 до 18 років

Кіпр розширює свою програму вакцинації проти Covid–19, включивши в неї підлітків у віці 16 і 17 років. Рішення прийняли через те, що третина останніх випадків коронавірусу були серед неповнолітніх. Про це повідомили органи охорони здоров'я Кіпру, передає AFP.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що молоді люди отримають вакцину проти коронавірусу від Pfizer/BioNTech або Moderna. Щеплення робитимуть зі згоди батьків.

У міністерстві наголосили, що рішення було прийнято «після врахування рекомендацій кіпрського педіатричного товариства».

«Майже 30 відсотків нових випадків коронавірусу виявлені у людей віком 18 років та молодше, особливо у підлітків у віці від 15 до 18 років», – заявили в міністерстві.

Там також зазначили, що, згідно з науковими даними, неповнолітні мають такі ж симптоми Covid–19, як у дорослих.

«Своєчасна вакцинація дітей сприятиме запобіганню новому спалаху вірусу в громаді та захисту людей молодшого віку, а отже, й їхніх родин та друзів. Вакцинація учнів сприятиме безперебійному функціонуванню шкіл з фізичною присутністю учнів», – йдеться у повідомленні міністерства.

Близько 63,6% дорослого населення отримали одну дозу вакцини від коронавірусу, тоді як 47,8 повністю вакциновані.

Кіпр повідомив про 74 785 випадків зараження коронавірусом та 378 летальних випадків.

Зазначимо, в середині червня у Франції дозволили вакцину проти коронавірусу Pfizer-BioNTech для дітей від 12 років.

Нагадаємо, що за минулу добу, 27 квітня, в Україні було щеплено проти коронавірусу 18631 особу. З них вакциновано першою дозою – 11041 людину, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 7590 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 2484766 щеплень, з них отримали першу дозу – 1 904 878 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 579888 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).