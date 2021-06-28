Вакцина-туризм. У яких країнах українці можуть отримати щеплення від Covid-19

У світі не так багато країн, де іноземці можуть зробити щеплення від Covid-19

Румунія, Польща, ОАЕ і Сан-Марино прищеплюють іноземців від Covid-19. Українські громадяни також можуть отримати вакцину в інших країнах, пише «Новое время».

Як з’ясувалося, наразі в цьому українцям допоможе любов до футболу. Отже, днями киянин, організатор фан-турів Максим Розенко отримав щеплення від Covid-19 американського виробника Johnson&Johnson, а разом з ним – і сертифікат європейського зразка про проведену вакцинацію. З цим документом можна подорожувати країнами ЄС і в США. Розенко каже, що часто возить групи на футбольні матчі за кордон, тому пройти вакцинацію йому було необхідно.

«Я намагався зробити щеплення в Києві, приїхав у МВЦ, простояв дві з половиною години і все одно не встиг потрапити в будівлю до 18.00», – каже він.

Спробувати щастя вдруге він вирішив у Румунії, куди разом з іншими вболівальниками вирушив дивитися матч Україна-Австрія. Пункти вакцинації в цій країні працюють в кожному великому місті і часто – цілодобово. Щеплення Максим Розенко, а з ним приблизно 20 українських уболівальників, зробили в курортному румунському місті Констанца.

«Для цього потрібен паспорт і румунський номер телефону (за його допомогою можна зареєструватися в системі та отримати сертифікат в електронному вигляді) – номер у нас був один на 20 осіб. Черги не було, ми могли вибирати вакцину з п'яти варіантів, і зупинилися на Johnson&Johnson. Для отримання сертифіката потрібна тільки одна доза», – каже він.

Одразу після уколу всім мандрівникам видали документи про вакцинацію в паперовому та електронному вигляді. Серйозних побічних реакцій ні в кого з групи не було, каже співрозмовник видання.

У світі не так багато країн, де іноземці можуть зробити щеплення від Covid-19. Наприклад, один з туроператорів планував возити українців на щеплення в Сербію. Але потім виявилося, що щеплення можуть отримати тільки ті, хто приїжджають у країну у справах, і від ідеї відкривати тури оператор відмовився.

У столиці ОАЕ – Абу-Дабі туристи можуть забронювати вакцину від Covid-19, повідомляє Reuters. На вибір у мандрівників вакцини китайського державного виробника ліків Sinopharm і американсько-німецьких компаній Pfizer/BioNTech. В інших еміратах така програма поки не діє. Російською вакциною Супутник V, яку не визнала ВООЗ, за даними Reuters, роблять щеплення туристам в Сан-Марино. Виняток – громадяни Італії, яким відмовлять у щепленні.

Українські студенти та працівники, які живуть у Польщі, можуть зробити щеплення в цій країні. Для цього, розповідає IT-фахівець Сергій Мішко, необхідні онлайн-реєстрація і направлення від лікаря первинної медичної допомоги (аналог сімейного лікаря), а також паспорт. «Мені автоматом запропонували вакцину AstraZeneca, але в особистому кабінеті я змінив її на Pfizer — це можливо. До речі, щеплення роблять дітям після 12 років, але тільки Pfizer», – додає він. Звичайні туристи отримати укол поки що не можуть. Подібні правила для українців діють і в Чехії, але там вакцина платна і ціна в еквіваленті становить 15 євро з людини.

Чотири-п'ять місяців тому зверталися клієнти, які цікавилися, в яку країну можна поїхати по щеплення від Covid-19, зізнається директор мережі турагентств Поїхали з нами Олег Кулик. «Але після того, як вони стали доступні в Україні, таких звернень не надходить», – каже він. Кулик визнає, що всі його знайомі, які хотіли вакцинуватися, змогли це зробити. Тому їхати за кордон немає потреби.

У багатьох країнах світу, які вакцинують іноземців, досить багато обмежень, вважає заступник голови Комітету з туризму Торгово-промислової палати України Володимир Царук. «Найімовірніше, це відбувається тому, що в усьому світі спостерігається дефіцит вакцин», – каже він. Багатьох туристів зупиняє і той факт, що в більшості випадків треба отримувати дві дози і двічі літати в одну і ту ж країну. А це дорого. Вакцинний туризм може стати популярнішим після того, як більшість розвинених країн вакцинують своїх громадян від коронавірусу Covid-19.

Нагадаємо, що за минулу добу, 27 квітня, в Україні було щеплено проти коронавірусу 18631 особу. З них вакциновано першою дозою – 11041 людину, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 7590 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 2484766 щеплень, з них отримали першу дозу – 1 904 878 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 579888 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).