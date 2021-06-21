Сovid-19: учені з’ясували, чому люди втрачають нюх під час хвороби

Науковці дослідили показання 782 пацієнтів, які пройшли сканування мозку

Британські науковці дійшли до висновку, що втрата нюху та смаку через Сovid-19 може бути пов'язана зі зменшенням кількості сірої речовини у мозку. Про це свідчать результати дослідження вчених з Оксфордського університету й Імперського коледжу Лондона.

Дані для дослідження були з бази проєкту UK Biobank, у якому люди добровільно діляться своєю медичною інформацією. Вчені дослідили показання 782 пацієнтів, які пройшли сканування мозку до початку пандемії Сovid-19. 394 з них пізніше перехворіли на Сovid-19 у неважких формах.

Після хвороби учасників попросили ще раз пройти сканування головного мозку. На основі порівняння даних науковці дійшли висновку, що навіть у тих людей, які перенесли хворобу в легкій формі, помітно зменшилася кількість сірої речовини у ділянках мозку, які відповідають за розпізнавання смаків і запахів. Також вони частково пов’язані із функціями мозку, відповідальними за пам’ять та згадування емоційних реакцій.

Вчені припускають, що зменшення цих ділянок і мало наслідком втрату відчуттів смаку та запаху у хворих на Сovid-19. Крім того, на їх думку, даний прояв хвороби може в довготривалій перспективі збільшити ризик виникнення старечої деменції.

Тим часом, в індійському штаті Махараштра виявили поширення нового варіанту індійського штаму коронавірусу. Він отримав назву «дельта плюс».

Нагадаємо, за минулу добу, 20 червня, в Україні зафіксовано 323 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Сovid-19. Серед недужих 15 дітей, медичних працівників немає.