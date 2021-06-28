Небезпечна «Дельта», або Знову погані ковід-новини для України

Розвиток подій людською мовою

Всі вже чули про новий штам «Дельта,» або «Дельта Плюс». Але багато хто не розуміє, що це означає для нас. Спробую перевести на людську мову і спрогнозувати розвиток подій для України.

Що ми про цю кляту Дельту знаємо?

В 1,6 разів заразніший ніж оригінальний ковід

Майже вдвічі більш «смертельний» ніж оригінальний ковід

Вражає також дітей та молодь

Симптоми суттєво відрізняються, наприклад майже немає втрати нюху!

Вакциновані люди теж мають шанс заразитися

Лютує зараз в РФ, Британії, Франції, США і підтверджений в більш ніж 80 країнах

Поки що немає випадків смерті від цього варіанту повністю вакцинованих людей

Чому в Британії та США знову пішла хвиля заражень, адже там високий відсоток вакцинованих?

Переважно вірус «гуляє» серед невакцинованих та дітей і підлітків, які передають його невакцинованим дорослим;

Оскільки симптоми відрізняються, часто люди думають, що це застуда чи грипп і не самоізолюються;

Вакциновані однією дозою Pfizer захищені лише на 33% краще, ніж невакциновані, а ті, хто отримав дві дози, після14 днів після другої показують рівень захисту від Дельти в межах від 88 до 94%;

По вакцинах векторних може бути нижчий рівень захисту, але я поки що не знайшов статистики.

Прогнози розвитку подій для України

Пару фактів:

Тісні зв'язки з РФ – найбільша загроза для України, бо там зараз найгірша ситуація за весь час з початку пандемії.

У нас тільки 4 лабораторії зараз в змозі ідентифікувати цей варіант.

У нас один з найнижчих рівнів вакцинації населення в Європі, тому ми й далі беззахисні, особливо перед новим лютим варіантом.

Що далі?

Те, що Дельта в Україні, вже зрозуміло. Враховуючи досвід інших країн, потрібно приблизно два місяці, щоб рівень поширення став загрозливим, але ми говоримо про країни, де більше вакцинованих...

Імовірно вже в серпні в Україні почнуть вводити нові обмеження в з'вязку з коронавірусом.

В вересні знову будуть проблеми з поверненням дітей до школи.

Смертність квітня множимо на два – дуже неприємний прогноз виходить

Оптимістична версія – всі ці дати зсуваються на місяць, тобто перші обмеження в вересні.

Я знаю, що всіх все це «дістало». Але дивимося фактам у вічі – людство й далі не може вирішити цю проблему ефективно.

Вакцинація для дітей від ковіду – це наступний крок, який нам потрібен, щоб розбити ланцюги поширення. Але навіть з діючими вакцинами, затвердженими для дорослих, є дуже багато питань. Більше того, якщо одна країна має 80% вакцинованих дорослих, а інша 2%, і ці країни і люди цих країн підтримують взаємні подорожі, то про яке розбиття ланцюгів передачі можна говорити?

Ну й ще одна неприємна новина для теоретиків вірусології – новій варіанти коронавірусу не стають менш шкідливими. Можливо вже час перестати порівнювати ковід з сезонним грипом, бо спільного у них тільки те, що обидва віруси є вірусами.

Бережіть себе і не хворійте!

Джерело: блог Андрія Ярмака

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