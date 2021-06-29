В Україні вчора виявили менш як 200 нових хворих на коронавірус
Від ускладнень хвороби померло п’ятеро пацієнтів
За минулу добу в Україні виявили 182 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Запорізькій області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Від ускладнень хвороби вчора померло п’ятеро пацієнтів.
Крім того, 28 червня госпіталізували 322 особи. Одужали за вчора 582 особи.
У понеділок протестували методом ПЛР - 10 930 осіб, методом ІФА - 1 463 особи, експрес-тестами - 4 282 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 234 463 особи;
- одужало - 2 164 374 особи;
- летальних випадків - 52 300;
- проведено ПЛР-тестувань - 10 817 822.
Додамо, що ВООЗ попереджає світ про нову смертоносну хвилю Covid-19.