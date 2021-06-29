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    В Україні вчора виявили менш як 200 нових хворих на коронавірус

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    Госпіталізували вчора 322 людей - В Україні вчора виявили менш як 200 нових хворих на коронавірус
    Госпіталізували вчора 322 людей
    Фото: Уніан

    Від ускладнень хвороби померло п’ятеро пацієнтів

    За минулу добу в Україні виявили 182 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Запорізькій області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Від ускладнень хвороби вчора померло п’ятеро пацієнтів.

    Крім того, 28 червня госпіталізували 322 особи. Одужали за вчора 582 особи.

    У понеділок протестували методом ПЛР - 10 930 осіб, методом ІФА - 1 463 особи, експрес-тестами - 4 282 осіб.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло - 2 234 463 особи;
    • одужало - 2 164 374 особи;
    • летальних випадків - 52 300;
    • проведено ПЛР-тестувань - 10 817 822.

    Додамо, що ВООЗ попереджає світ про нову смертоносну хвилю Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я українці лікарня хвороби щеплення коронавірус
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    В Україні вчора виявили менш як 200 нових хворих на коронавірус