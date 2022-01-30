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    Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися

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    Знайдені зниклі в Азовському морі рибалки вже на суші в Херсонській області - Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися
    Знайдені зниклі в Азовському морі рибалки вже на суші в Херсонській області

    фото: dsns.gov.ua

    Українських рибалок прикордонна служба ФСБ Росії не затримувала і інші човни до них не підходили

    Українських рибалок, які 28 січня зникли в Азовському морі, знайшли. Про це повідомив представника президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

    «Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися. Вони вже на суші на Херсонщині. Найближчим часом їх оглянуть в лікарні», – написав він.

    За його словами, у човна рибалок заглухнув двигун, і вони дрейфували у відкритому морі. Зараз вони знаходяться в лікарні.

    Кориневич додав, що українських рибалок прикордонна служба ФСБ Росії не затримувала і інші човни до них не підходили.

    Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денисова повідомила про затримання двох рибалок з Херсонської області прикордонниками ФСБ Росії.

    Теги: Крим ФСБ Херсонщина рибальство Людмила Денисова українські моряки
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    Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися