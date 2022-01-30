Знайдені зниклі в Азовському морі рибалки вже на суші в Херсонській області

Українських рибалок прикордонна служба ФСБ Росії не затримувала і інші човни до них не підходили

Українських рибалок, які 28 січня зникли в Азовському морі, знайшли. Про це повідомив представника президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

«Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися. Вони вже на суші на Херсонщині. Найближчим часом їх оглянуть в лікарні», – написав він.

За його словами, у човна рибалок заглухнув двигун, і вони дрейфували у відкритому морі. Зараз вони знаходяться в лікарні.

Кориневич додав, що українських рибалок прикордонна служба ФСБ Росії не затримувала і інші човни до них не підходили.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денисова повідомила про затримання двох рибалок з Херсонської області прикордонниками ФСБ Росії.