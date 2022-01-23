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    Литва закрила в'їзд співачці, яка родом з Києва, але схвалює дії Путіна

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    Наташі Корольовій заборонили в'їзд до Литви через концерти в окупованому Криму - Литва закрила в'їзд співачці, яка родом з Києва, але схвалює дії Путіна
    Наташі Корольовій заборонили в'їзд до Литви через концерти в окупованому Криму
    фото: Vida Press

    Наташу Корольову визнали небажаною в Литві через гастролі в окупованому Криму

    Російській співачці Наташі Корольовій, яка родом з Києва та виконавцю Хабібу Шаріпову (відоміший як Хабіб) заборонили в'їзд на територію Литви. Про це повідомляє литовське національне радіо LRT.

    За даними радіо, Литва включила Корольову та Шаріпова до нев'їзних російських виконавців. Рішення ухвалив департамент міграції при МВС Литви. Співаки не зможуть відвідувати країну до 21 січня 2027 року.

    Концерт Шаріпова (Хабіба), який мав відбутися у Вільнюсі в неділю ввечері, скасовано.

    Уточнюється, що звернення про заборону на в'їзд подали голова комітету Сейму з національної безпеки та оборони Лаурінас Касчюнас та депутат Вітаутас Юозапайтіс. Вони попросили звернути увагу на ідеологічну складову концертів російських виконавців, які планувалися у Литві. Зазначається, що Хабіб та Корольова раніше виступали в окупованому Криму.

    Голова комітету Сейму з національної безпеки зазначив, що організатори концертів повинні оцінити геополітичну ситуацію, перш ніж запрошувати будь-якого виконавця.

    «Мабуть, ми за кілька хвилин від прямих військових дій проти наших друзів в Україні. Такі концерти – повне непорозуміння», – сказав Касцюнас.

    Влада Литви не вперше вводить заборони на в'їзд у країну для музикантів із Росії. У 2019 році до чорного списку керівництва країни потрапив Григорій Лепс, а п'ятьма роками раніше до нього були включені Йосип Кобзон, Олег Газманов та співачка Валерія. У 2021 році в'їзд на найближчі п'ять років за позицію щодо анексії Криму заборонили Філіпу Кіркорову.

    До слова, у жовтні 2019 року Наташа Корольова виклала в своєму Інстаграмі звернення до президента України Володимира Зеленського. У своєму посланні артистка попросила його дозволити їй в'їзд на територію України.

    Нагадаємо, в 2016 році Служба безпеки України (СБУ) заборонила в'їзд в Україну співачці Наташі Корольовій (справжнє прізвище - Поривай).

    СБУ прийняла це рішення у відповідь на депутатське звернення Оксани Корчинської. Співачці заборонили в'їзд в Україну з 12 жовтня на 5 років.

    Концерт росіянки українського походження, співачки Наташі Корольової (Наталії Володимирівни Поривай) у Києві був запланований на 14 грудня 2016 року, відразу після її виступів у Кремлі. Громадськість висловила концерту активний протест. Найбільше обурення громадськості спричинило фото, яке з’явилося в мережах, де Наталя Корольова позує поряд із російським президентом Володимиром Путіним уже після початку російської агресії на Донбасі. Крім фото з російським президентом та вступів у Криму, Корольовій також закидають виступ минулого року в новорічному концерті, де вона разом із дуетом «Кролики» заспівала нову інтерпретацію пісні Володимира Висоцького «Москва-Одеса», у якій висміюється рішення української влади закрити повітряне сполучення між Москвою та українськими містами.

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    Концерт росіянки українського походження, співачки Наташі Корольової (Наталії Володимирівни Поривай) у Києві був запланований на 14 грудня 2016 року, відразу після її виступів у Кремлі. Громадськість висловила концерту активний протест. Найбільше обурення громадськості спричинило фото, яке з’явилося в мережах, де Наталя Корольова позує поряд із російським президентом Володимиром Путіним уже після початку російської агресії на Донбасі. Крім фото з російським президентом та вступів у Криму, Корольовій також закидають виступ минулого року в новорічному концерті, де вона разом із дуетом «Кролики» заспівала нову інтерпретацію пісні Володимира Висоцького «Москва-Одеса», у якій висміюється рішення української влади закрити повітряне сполучення між Москвою та українськими містами.
    Теги: Крим МВС СБУ радіо Литва співачка концерт
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    Литва закрила в'їзд співачці, яка родом з Києва, але схвалює дії Путіна