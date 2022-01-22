МЗС жорстко відреагував на слова глави ВМС Німеччини про «втрату Крима назавжди»

МЗС жорстко відреагував на скандальні висловлювання німецького віцеадмірала

Глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна нібито ніколи не поверне окупований Росією Крим. Про це йшлося під час конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

Водночас Шенбах зауважив, що хоч Росія і «потрібна» Німеччині, проте Берлін не погоджується з політикою Кремля.

«Росія стара країна, Росія важлива країна… Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією на наш погляд… Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання», – відповів він.

Німецький командувач переконаний, що окупація російськими військами «принаймні Донбасу» заважає Україні вступити до НАТО.

Тоді як він виступив проти прийняття до складу Альянсу Грузії: «Це не те саме, що з балтійськими державами, тому що вони були суверенними країнами до того, як Росія відступила від них».

На думку Шенбаха, мета Путіна – «не маленька смужка української землі«, а розкол ЄС і відновлення поваги, «на яку він, імовірно, заслуговує».

МЗС України вважає категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха.

«Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи», – йдеться в заяві МЗС.

В МЗС України були здивовані почути таку риторику від німецького віцеадмірала.

«Були особливо здивовані почути сентименти пана Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону, на Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, а Крим перетворився на ґетто прав людини та озбройний до зубів авіаносець, що становить загрозу усьому Чорноморському регіоні», - заявили в МЗС.

Зазначається, що на території самої Німеччини російські спецслужби знищуюють політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи.

«Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені. Вимагаємо публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини, які підважують суверенітет та територіальну цілісність України і підривають зусилля із деескалації безпекової ситуації в Європі», – резюмували в МЗС.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.