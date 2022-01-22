Британія змінила рекомендації щодо поїздок в Україну

На тлі загрози вторгнення Росії дипломатична установа рекомендує відмовитися від поїздок до нас

Громадянам Великобританії рекомендується зареєструвати свою присутність в Україні

Міністерство закордонних справ Великої Британії змінило рекомендації щодо відвідування України. Британцям радять відмовитися від неважливих поїздок через загрозу вторгнення Росії. Про це інформує пресслужба МЗС Великобританії.

МЗС рекомендує британцям утриматися від будь-яких поїздок в Донецьку і Луганську області, а також Крим. Іншу частину території України у відомстві радять відвідувати в разі важливої необхідності.

Громадянам Великобританії рекомендується зареєструвати свою присутність в Україні. Перед поїздкою британцям радять ознайомитися з чинними обмеженнями та вимогами на в'їзд.

Крім того, при відвідуванні України британцям рекомендують зберігати пильність і бути готовими швидко змінити свої плани.

«Відновлення військових дій в будь-якій точці України значно обмежить можливості посольства Великобританії в Києві з надання консульської підтримки», – попередили в МЗС.

Як повідомлялося, Британія розробила план евакуації військових з України у випадку вторгнення Росії – ЗМІ.

Як відомо, начальник штабу оборони Великобританії розробив план на випадок вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, у Державному департаменті США дали розпорядження почати евакуацію з України сімей своїх дипломатів.

Раніше видання The New York Times опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.

До слова, міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини розпочало роботу над планом евакуації сімей дипломатів з України.

Крім того, посольство Ізраїлю збирає дані про своїх громадян в Україні.

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