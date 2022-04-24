Україна знищить Керченський міст. Чому не потрібно цього боятися

«Грім-2» створений для заміни застарілих ракетних комплексів «Точка-У». Ця зброя здатна вразити транспортну артерію до із РФ до Криму

Яких ще загроз і небезпек з боку РФ не бачила Україна?

Днями секретар РНБО України Олексій Данілов заявив про те, що Україна розглядає можливість підірвати Керченський міст у Криму. Чи можуть наші захисники вдатися до такого кроку?

За словами Данілова, російська сторона використовує міст для підкріплення своїх угрупувань. Він також зазначив, що українські військові знищать переправу, якщо буде можливість. Натомість Кремль пригрозив «ударом у відповідь».

Україна дійсно має технічну можливість завдати удар по мосту. Керченський міст може бути знищений у випадку наявності у України ракетного озброєння з дальністю ураження до 300 км – це зруйнує логістичні ланцюги Росії.

Наразі така можливість з'явилась після заяви наших західних партнерів, зокрема США, про надання Україні озброєння з дальністю ураження до 300 км.

Крім того, заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд зауважила, що реактивні системи залпового вогню, а також артилерія, є в останньому пакеті допомоги від США та окремо наголосила, що постачання систем вже відбувається.

Відповідно, росіяни одразу зрозуміли ті небезпеки, які можуть у них виникнути в моментах логістики забезпечення окупаційних військ. Та загрози життєдіяльності самих військових баз РФ, що діють на території анексованого Криму та ОРДЛО.

Також зауважу, що ті самі 300 км здатна забезпечити й розробка українського ВПК «Грім-2», яка мала би бути задіяна в моменті переоснащення ЗСУ.

«Грім-2» є розробкою КБ «Південне». Розробку профінансувала Саудівська Аравія. Комплекс «Грім-2» створений для заміни застарілих ракетних комплексів «Точка-У». Вперше комплекс «Грім-2» був продемонстрований на виставці «Зброя та Безпека» в Києві в 2015 році.

Судячи з наявної інформації реальна дальність комплексу «Грім-2» може скласти до 300 кілометрів. Таким чином, з огляду на офіційну дальність стрільби в 300 кілометрів, її вистачає для знищення будь-якої цілі на тимчасово окупованих територіях України. А в разі необхідності, її вистачить, щоб дістати до передових аеродромів і військових баз на території суміжних держав.

Отримавши такі ракетні системи на озброєння, Україна могла б охолодити запал будь-якого агресора, адже втрати від таких залпів могли б бути непередбачувані. Перші проміжні результати зі створення нового «Грім-2» мали б отримати вже восени 2016 р. Втім, з 2016 року КБ не отримало жодного державного оборонного замовлення.

Наразі цієї зброї Україна з різних причин не має, тому американські партнери, враховуючи побажання української сторони, заявили про можливість надання подібного озброєння.

Як на це відреагувала Росія? Одразу ж РФ заявила про випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Це мало б, на думку очільників Кремля, виступити свого роду важелем військово-політичного тиску на США. Натомість реакція Сполучених Штатів була цілком прогнозована й спокійна. Вони заявили, що не вбачають для себе жодних загроз. Ба більше, США залишають за собою право надання Україні додаткової військової підтримки на $800 млн.

Росія, зрозумівши, що США не вийшло налякати, вирішила зіграти роль розлюченого ведмедя по відношенню до України. Про це свідчить агресивна риторика очільника Радбезу РФ Дмітрія Мєдвєдєва. Наскільки дієвими будуть такі залякування?

Українська сторона вміє гідно відповідати на будь-які погрози в свій бік. Нещодавні події на території самої РФ поблизу Бєлгорода поставили більше питань до російської сторони, ніж відповідей.

Тому взагалі не варто акцентувати увагу на російських погрозах. Тим більше, що ракетні бомбардування цивільної інфраструктури України не припиняються ні на годину.

Напередодні були обстріляні житлові квартали Запоріжжя, Одеси. Стріляли цього тижня по Львову. То яких ще загроз і небезпек з боку РФ не бачила Україна?

Наразі в України з’явилась можливість дати гідну відсіч агресору. І руйнація Керченсього мосту, на мою думку, якраз і буде адекватною відповіддю на звірства російських бойовиків на території України. Треба припинити логістичні постачання окупаційних військ та зірвати їхні плани зі створення так званого сухопутного коридору з анексованого Криму до ОРДЛО.

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