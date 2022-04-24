Арестович оцінив можливість удару по Керченському мосту (відео)

Міст прикривають мінімум дві ракетно-зенітні бригади та кораблі флоту

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович оцінив перспективи удару по мосту через Керченську протоку. Свою думку він висловив у ефірі програми «Фейгін Live».

«Кримський міст – споруда, яку зводили за всіма правилами бойової стійкості. Величезна інженерна споруда зі спеціально впровадженими всіма способами збереження його безпеки або швидкого відновлення роботи. Його прикривають мінімум дві ракетно-зенітні бригади, кораблі флоту з ППО і наряд сил у повітрі», – сказав Арестович.

Він також зауважив, що українська авіація не зможе пробитися крізь оборону мосту, «Точки-У» не долетять.

«Кримському мосту, на жаль, найближчим часом нічого не загрожує», – резюмував Арестович.

Раніше повідомлялося, що Україна завдяки поставкам озброєння від партнерів до кінця травня-початку червня матиме суттєву перевагу над Російською Федерацією. Про це розповів радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі у російського політика та активіста Марка Фейгіна.

Арестович зазначив, що перевага України над РФ буде помітна на тих ділянках, куди українська сторона перекине передане озброєння.

Нагадаємо, Арестович назвав чотири «ворога» російської армії на Донбасі.

Також радник очільника ОП заявляв, що зараз росіяни почали другу фазу війни, яка визначить третю, що може піти за трьома сценаріями. За його словами, противник почав активну фазу наступу на сході України з намаганням оточити українські війська в районі Ізюма, а також на південь, в напрямку Волновахи.