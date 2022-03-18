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    Думки вголос

    Деокупація Криму вже не за горами

    Хто знає, може росіяни святкують день окупації Криму востаннє? - Деокупація Криму вже не за горами
    Хто знає, може росіяни святкують день окупації Криму востаннє?
    фото з відкритих джерел

    Путінська орда вісім років тому окупувала Крим

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    Сегодня на болотах очередной шабаш – празднуют день «воссоединения» Крыма с рф. На «Лужниках» опять будет выступать путинская шобла с Газмановым, Басковым, Любэ и прочим цирком уродов.

    Пока их армия усиленно формирует новый пласт чернозема на украинских полях, в Кремле все также особых «потерь нет», зато концерт вот есть. И плевать им на тысячи своих солдат, которых бросили как пушечное мясо. Главное, чтобы сто граммов налили и новый государственный праздник выходным днем сделали. Вот и все принципы на россии. Ничего не меняется.

    Восемь лет назад я лично был в Крыму во время так называемого «референдума». Я своими глазами видел предателя Аксёнова, я развернул перед его глазами украинский флаг, чтоб он видел, кого он предает. Это было опасно, уже в день «референдума» Крым полностью контролировали зелёные человечки. Но уже тогда я понимал – каждый предатель ответит. И Аксенов, и Поклонская, которая сейчас пыталась раздавать гуманитарку в Херсонской области. Вас тут ненавидят и совсем не ждут, и это не угроза, а констатация факта.

    Я уверен, что совсем скоро над Ай-Петри будет развеваться украинский флаг как символ свободы и любви к своей земле. А предателям совет один – привыкайте, что праздновать вам скоро будет нечего. Потому что мы будем жить на нашей процветающей украинской земле, а ваш удел – собирать в тайге ягоды и прятаться от медведей.

    Крым – это Украина!

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

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    Теги: Крим росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Деокупація Криму вже не за горами