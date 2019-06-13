ЗНО-2019: скільки абітурієнтів не склали тести



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Бар’єр подолали: з української мови та літератури – 84% абітурієнтів, з математики – 81,83%, з фізики – 85%, решта не набрала мінімальну кількість балів і не склала тестування

Український центр оцінювання якості освіти визначив порогові бали «склав/не склав» для Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики та фізики.

Як повідомили в пресслужбі Міносвіти, з української мови пороговий бал склав 23, з математики – 11, з фізики – 13.

За цими показниками: українську мову не склали 16% випускників; математику – майже 18%; фізику – 15%.

Бар’єр подолали: з української мови та літератури – 84% абітурієнтів, з математики – 81,83%, з фізики – 85%. Решта не набрала мінімальну кількість балів і не склала тестування.

14 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати ЗНО із зазначених предметів. Учасники тестування зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей.

Вони будуть розміщені на інформаційних сторінках 17 червня.

Поріг «склав/не склав» - це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник зовнішнього незалежного оцінювання, щоб отримати оцінку у шкалі 100-200 балів. Це надає вступнику право брати участь у конкурсному відборі до вишів. До складу експертної комісії, яка визнає порогові бали, входять фахівці Міністерства освіти і науки, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, Українського і регіональних центрів оцінювання якості освіти, закладів освіти та інших профільних установ.

Раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні Українського центру оцінювання якості освіти було встановлено, що одне із завдань тесту зовнішнього оцінювання з історії України, яке абітурієнти проходили 4 червня, не має правильної відповіді.

Нагадаємо, що МОН запустило серію відеороз’яснень для вступників у виші.