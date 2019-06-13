ЗНО-2019: скільки абітурієнтів не склали тести
Бар’єр подолали: з української мови та літератури – 84% абітурієнтів, з математики – 81,83%, з фізики – 85%, решта не набрала мінімальну кількість балів і не склала тестування
Український центр оцінювання якості освіти визначив порогові бали «склав/не склав» для Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики та фізики.
Як повідомили в пресслужбі Міносвіти, з української мови пороговий бал склав 23, з математики – 11, з фізики – 13.
За цими показниками: українську мову не склали 16% випускників; математику – майже 18%; фізику – 15%.
Бар’єр подолали: з української мови та літератури – 84% абітурієнтів, з математики – 81,83%, з фізики – 85%. Решта не набрала мінімальну кількість балів і не склала тестування.
14 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати ЗНО із зазначених предметів. Учасники тестування зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей.
Вони будуть розміщені на інформаційних сторінках 17 червня.
Раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні Українського центру оцінювання якості освіти було встановлено, що одне із завдань тесту зовнішнього оцінювання з історії України, яке абітурієнти проходили 4 червня, не має правильної відповіді.
Нагадаємо, що МОН запустило серію відеороз’яснень для вступників у виші.