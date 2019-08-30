Зняття депутатської недоторканності приймуть 3 вересня, - Арахамія



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Давид Арахамія

Депутат вважає, що для ухвалення недоторканності вдасться набрати 300 голосів

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада проголосує за зняття депутатської недоторканності під час другої чергової сесії у вівторок, 3 вересня.

Депутат вважає, що для ухвалення недоторканності вдасться набрати 300 голосів.

«Що стосується Європейської солідарності, я думаю, вони просто в розпачі. Ніхто не очікував, що закон про депутатську недоторканність так швидко приймуть у першому читанні. Я думаю, що 3 вересня ми можемо очікувати, що депутати, включно зі мною, будуть просто звичайними людьми. Нам потрібно буде мати 300 голосів. Наша фракція — це 254. Можливо, якщо суд щодо Рудика ухвалить рішення на нашу користь, буде 255», — заявив Арахамія.

Він додав, що 45 голосів треба буде добрати з інших політичних сил.

Нагадаємо, Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

Так, 363 нардепи підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України).

Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.