Зранку у пунктах пропуску на Донбасі скупчилося в чергах 205 автівок



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З 1 грудня усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі будуть здійснювати пропускні операції щоденно з 08.00 до 17.00

У п`ятницю зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 205 транспортних засобів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» - 0/50; «Мар'їнка» - 0/60; «Новотроїцьке» - 20/40; «Гнутове» - 20/15», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ відкрились та функціонують у штатному режимі. Прикордонниками посилено заходи контролю осіб та транспортних засобів, що слідують через лінію зіткнення.

У відомстві нагадують, що з 1 грудня 2018 року усі контрольні пункти в’їзду-виїзду, в районі проведення операції Об'єднаних сил будуть здійснювати пропускні операції щоденно з 08.00 до 17.00 відповідно до графіка зимового періоду та просять врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.