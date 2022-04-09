  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Журналісти показали, як армія РФ знищує тіла закатованих у Маріуполі (фото)

    У Маріуполі продовжують знищувати тіла вбитих росіянами&nbsp; - Журналісти показали, як армія РФ знищує тіла закатованих у Маріуполі (фото)
    У Маріуполі продовжують знищувати тіла вбитих росіянами 
    фото ілюстративне та з відкритих джерел

    Убитих і померлих звозять у підземний перехід, там тіла очікують черги в крематорій

    У заблокованому Маріуполі російські військові почали звозити тіла загиблих українців на імпровізований «склад», щоб потім знищити їх у мобільних крематоріях. Про це повідомляє «УНІАН».

    Видання також опублікувало фото, на якому видно тіла загиблих маріупольців.

    «Фото, від якого холоне кров. Підземний перехід у районі Садків на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, убитих російськими військовими», − йдеться у підписі до світлини.

    Спеціальні групи зачистки щодня звозять сотні трупів у такі пункти по всьому місту. Найбільший із них розташований у складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим.

    Далі окупанти вивозять тіла для знищення у пересувних крематоріях або ховають у братських могилах.

    Таким чином російська армія намагається уникнути відповідальності за де-факто геноцид українців, який влаштувала у Маріуполі. Адже фото з Бучі, Ірпеня та Мотижина уже побачив весь світ.

    photo_2022-04-09_19-35-03

    Нагадаємо, військові РФ продовжують зачистку вулиць від тіл загиблих.

    Окупанти підготували місце для роботи мобільного крематорію і посилено охороняють його.

    Теги: Маріуполь росія геноцид війна смерть Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Журналісти показали, як армія РФ знищує тіла закатованих у Маріуполі (фото)