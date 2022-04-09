Журналісти показали, як армія РФ знищує тіла закатованих у Маріуполі (фото)

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Убитих і померлих звозять у підземний перехід, там тіла очікують черги в крематорій

У заблокованому Маріуполі російські військові почали звозити тіла загиблих українців на імпровізований «склад», щоб потім знищити їх у мобільних крематоріях. Про це повідомляє «УНІАН».

Видання також опублікувало фото, на якому видно тіла загиблих маріупольців.

«Фото, від якого холоне кров. Підземний перехід у районі Садків на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, убитих російськими військовими», − йдеться у підписі до світлини.

Спеціальні групи зачистки щодня звозять сотні трупів у такі пункти по всьому місту. Найбільший із них розташований у складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим.

Далі окупанти вивозять тіла для знищення у пересувних крематоріях або ховають у братських могилах.

Таким чином російська армія намагається уникнути відповідальності за де-факто геноцид українців, який влаштувала у Маріуполі. Адже фото з Бучі, Ірпеня та Мотижина уже побачив весь світ.

Нагадаємо, військові РФ продовжують зачистку вулиць від тіл загиблих.

Окупанти підготували місце для роботи мобільного крематорію і посилено охороняють його.